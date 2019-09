Patrick Mahomes je popeljal Kansas do tretje zmage. Foto: Reuters

Junak tekme je bil spet lanski MVP Patrick Mahomes, ki je vrgel za 374 jardov in tri zadetke. Gostitelji so večji del tekme vodili z visoko prednostjo, zadnjo četrtino so tako začeli s prednostjo 30:13, a Ravensi se niso vdali. Dobri dve minuti pred koncem so po teku podajalca Lamarja Jacksona postavili izid tekme, a nato niso več prišli do žoge.

Daniel Jones je z zmago začel kariero v Ligi NFL. Foto: Reuters

Jones začel novo dobo NY Giantsov

Daniel Jones je postal prvi podajalec NY Giantsov, s čimer je na mesto rezervista potisnil Elija Manninga. Giantsi so novo dobo začeli uspešno, saj so v gosteh premagali Tampo Bay z 32:31. Jones je vrgel za 336 jardov in dva zadetka, dvakrat pa je sam z žogo stekel v končno cono, tudi 1:16 pred koncem, ko je postavil izid tekme.

Brown že zapustil Patse

Kratka pa je bila era Antonia Browna, ki je zaradi disciplinskih razlogov že zapustil New England. Patsi so nadaljevali v zmagovitem ritmu in s 30:14 ugnali NY Jetse. Tom Brady je vrgel za 306 jardov in dva zadetka.

Liga NFL, 3. teden:

JACKSONVILLE - TENNESSEE 20:7

BUFFALO - CINCINNATI 21:17

DALLAS - MIAMI 31:6

GREEN BAY - DENVER 27:16

INDIANAPOLIS - ATLANTA 27:24

KANSAS CITY - BALTIMORE 33:28

NEW ENGLAND - NY JETS 30:14

PHILADELPHIA - DETROIT 24:27

ARIZONA - CAROLINA 20:38

TAMPA BAY - NY GIANTS 31:32

LA CHARGERS - HOUSTON 20:27

SAN FRANCISCO - PITTSBURGH 24:20

SEATTLE - NEW ORLEANS 27:33

CLEVELAND - LA RAMS 13:20

Ponedeljek:

WASHINGTON - CHICAGO

Lestvice, Konferenca AFC

Vzhod

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Buffalo Bills 3 0 0 1-0 2-0 New England Patriots 3 0 0 2-0 3-0 Miami Dolphins 0 3 0 0-1 0-2 New York Jets 0 3 0 0-2 0-3

Sever

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Baltimore Ravens 2 1 0 0-0 1-1 Cleveland Browns 1 2 0 0-0 1-1 Cincinnati Bengals 0 3 0 0-0 0-1 Pittsburgh Steelers 0 3 0 0-0 0-1

Jug

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Houston Texans 2 1 0 1-0 2-0 Indianapolis Colts 2 1 0 1-0 1-1 Jacksonville Jaguars 1 2 0 1-1 1-2 Tennessee Titans 1 2 0 0-2 1-2

Zahod

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Kansas City Chiefs 3 0 0 1-0 3-0 Oakland Raiders 1 2 0 1-1 1-1 Los Angeles Chargers 1 2 0 0-0 1-1 Denver Broncos 0 3 0 0-1 0-1

Konferenca NFC

Vzhod

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Dallas Cowboys 3 0 0 2-0 2-0 Philadelphia Eagles 1 2 0 1-0 1-2 New York Giants 1 2 0 0-1 1-1 Washington Redskins 0 2 0 0-2 0-2

Sever

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca Green Bay Packers 3 0 0 2-0 2-0 Detroit Lions 2 0 1 0-0 1-0-1 Minnesota Vikings 2 1 0 0-1 1-1 Chicago Bears 1 1 0 0-1 0-1

Jug

Ekipa Zmage Porazi Remiji Divizija Konferenca New Orleans Saints 2 1 0 0-0 1-1 Tampa Bay Buccaneers 1 2 0 1-0 1-2 Atlanta Falcons 1 2 0 0-0 1-1 Carolina Panthers 1 2 0 0-1 1-2

Zahod