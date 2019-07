20-letna Janja Garnbret med svetovno elito nastopa od leta 2015. Prvič pa je ostala brez finalnega nastopa v težavnosti. Foto: EPA

Nastop Lučke Rakovec v finalu Chamonixa

Garnbretova je tekmovanje v Chamonixu končala na devetem mestu.

Tekmovalka iz Šmartna pri Slovenj Gradcu je bila v petek z dvema osvojenima vrhovoma vodilna po kvalifikacijah. Tudi v polfinalu se je odločno podala v smer. Priplezala je do višine 42, nato se ji je pri vpenjanju vrvi in pripravi za naskok na naslednji gib pripetila napaka in s padcem je sledil povsem nepričakovan razplet polfinala. Le en plus oziroma pol giba jo je ločilo od osmega mesta, ki bi jo še peljal v finale.

Končan niz sedmih zaporednih zmag

V Chamonixu je končala niz sedmih letošnjih zmag, ko vse od tekme v Meiringenu v Švici, kjer se je s tekmovanjem v balvanskem plezanju odprla letošnja sezona svetovnega pokala, ni bila slabša kot prva. Junija je v Vailu osvojila svoj prvi balvanski seštevek sezone. Sezono svetovnega pokala v težavnosti pa je minuli konec tedna odprla na najboljši možni način z zmago v Villarsu v Švici. V sezonah 2016, 2017 in 2018 je vsakič osvojila naslov skupne zmagovalke v težavnosti in kombinaciji.

V današnjem polfinalu je imela sicer Slovenija šest predstavnikov, štiri v ženski in dva v moški konkurenci. Nastop v drugem letošnjem finalu si je zagotovila le Rakovčeva z višino 49+. Mia Krampl (41+) je z enajstim mestom ponovila dosežek iz kvalifikacij, Vita Lukan (40+) pa je v polfinalu napredovala za osem mest in je tekmo končala na 12. mestu.

V finalu je nato Rakovčeva dosegla višino 25+ in osvojila sedmo mesto. Prvič je med elito zmagala 15-letna Južnokorejka Čehjun So. Druga je bila 16-letna Kitajka Jutong Žang, tretja pa Avstrijka Jessica Pilz.

Bergant 18., Škofic 20.

V moški konkurenci sta oba slovenska predstavnika poslabšala svoja dosežka iz kvalifikacij. Martin Bergant (26+), petnajsti po kvalifikacijah, je bil na koncu 18., skupni zmagovalec iz sezone 2016 Domen Škofic (25+), osmi po kvalifikacijah, pa je tekmo končal na 20. mestu.

Naslednja tekma bo konec prihodnjega tedna v Brianconu.