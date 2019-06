Foto: Zoran Račič

Tokrat je tekmovanje spremljal dokaj močan in veter, ki je v soboto in nedeljo padalce za nekaj ur "prizemljil", končni izkupiček takšnega vremena pa je bil, da so organizatorji pod streho uspeli spraviti šest regularnih serij, za predvideni preostali dve pa jim tega ni dovolil veter in tudi časovni okvir.

Foto: Zoran Račič

Navkljub vremenskim težavam je bilo tekmovanje razburljivo in negotovo vse do konca. Ekipno so se zmage veselili Čehi, ki so po Reki zmagali še na drugi letošnji tekmi. Najboljša slovenska ekipa Aeroservis Lesce je na domačih tleh po dolgem času ostala brez stopničk, Roman Karun, Borut Erjavec, Senad Salkič, Matej Bečan in Maja Sajovic so namreč osvojili šesto mesto.

Da pa domači padalci le niso ostali brez zmagovalnega odra, je poskrbela Maja Sajovic, ki je tako kot pred dvema tednoma na Reki osvojila drugo mesto.

"Na domačem letališču so skoki venomer zelo zahtevni, zato so vedno znova velik izziv, venomer pa je čutiti tudi nekaj pritiska zavoljo domačega prizorišča. S skoki sem sicer zadovoljna, a je vsakič malce zmanjkalo, peta se nikakor ni želela prilepiti na ničlo, čeprav so bili pogoji za to izpolnjeni. Po dveh tekmovanjih sem vsekakor zadovoljna s svojima uvrstitvama, tekmovanja v svetovnem pokalu pa mi predvsem služijo kot dobra priprava za oktobrsko svetovno vojaško prvenstvo," je o domači tekmi in uspehu povedala Maja Sajovic.