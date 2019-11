Boljši izkupiček v NFL-ju od Saintsov imata le San Francisco in New England z 10-1. Foto: Reuters

10. novembra so Falcons v New Orleansu s 26:9 nadigrali Saintse, ki pa so tokrat prišli na svoj račun v Atlanti. Ob zvezdniški zasedbi je zasijal Taysom Hill, ki je skorajda na črti zadetka blokiral strel, na drugi strani pa zablestel s 25-m tekom za zadetek, prvim v sezoni.

Z izkupičkom 10-2 so Svetniki že postali zmagovalci divizije NFC Jug in to tretjič zapored, s čimer so postali prvi udeleženec letošnje končnice, ki se bo začela 4. januarja, zaključila pa s 54. Super Bowlom 2. februarja v Miamiju.

Saintsi so po zmagi na praznični četrtek oblekli majice z napisom "Jug ni dovolj" in jasno nakazali, da želi jo vse do konca, zlasti po burnem lanskoletnem konferenčnem finalu NFC-ja, ko so po sporni sodniški odločitvi ostali brez zmage. "Imamo večje ribe za ujeti. Imamo seznam ciljev, ki jih želimo podreti enega za drugim," je odločen zvezdniški podajalec Drew Brees.

Zahvalni dan je odprl obračun Detroita in Chicaga (20:34), kjer je s tremi podajami za zadetke v korist gostov odločil Mitchel Trubisky. Bears so zdaj dobili 3 od zadnjih 4 tekem in so prišli do polovičnega izkupička, s čimer še ostajajo v igri za končnico.

Nekdanji Kavboj Cole Beasley je Billsom pritekel 110 jardov in bil med ključnimi možmi Buffala. Foto: Reuters

Bo Dallas podlegel pritisk in menjal trenerja?

Osrednja praznična pozornost je bila namenjena dvoboju Dallas - Buffalo, kjer so prav tako slavili gostje. Billsi so bili s 26:15 prepričljivo boljši od Cowboys, ki so v zapadli v krizo in so pod povečevalnim steklom ameriške javnosti. Buffalo je prišel do pete zmage na šestem gostovanju in so z 9-3 izredno blizu končnice.

Josh Allen je na zadnjih 8 tekmah vsaj dvakrat poskrbel za touchdown, s čimer je postavil klubski rekord. John Brown je postal prvi sprejemalec s podajo za zadetek v zgodovini Billsov. Dobršen del navijačev in medijev zahteva menjavo trenerja Dallasa Jasona Garretta, ki pa še vztraja tako kot vodstvo.

Liga NFL, 13. teden:

DETROIT - CHICAGO 20:24

DALLAS - BUFFALO 15:26

ATLANTA - NEW ORLEANS 18:26

Nedelja:

CINCINNATI - NY JETS

INDIANAPOLIS - TENNESSEE

MIAMI - PHILADELPHIA

NY GIANTS - GREEN BAY

PITTSBURGH - CLEVELAND

CAROLINA - TAMPA BAY

BALTIMORE - SAN FRANCISCO

DENVER - LA CHARGERS

KANSASCITY - OAKLAND

HOUSTON - NEW ENGLAND

Ponedeljek:

SEATTLE - MINNESOTA