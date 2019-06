Z Amrož duatlonom Komenda 2019 se je končala sezona slovenskega pokala v duatlonu. V sprint duatlonu (5 km teka, 20,4 km kolesarjenja, 2,5 km teka) sta bila najboljša Jakob Medved in Ajda Ahačič. Foto: MMC RTV SLO

V sprint duatlonu, osrednjem tekmovanju dneva, je imel Medved po petih kilometrih teka že dobro minuto prednosti pred Jakobom Mamičem in Mitjo Morijom, a sta ga zasledovalca na kolesarskem delu preizkušnje (dobrih 20 km) ujela, Medved pa si je na 2,5-kilometrskem teku nato spet priboril dovolj prednosti za miren finiš.

V ženski konkurenci je Ajda Ahačič z najnevarnejšo tekmico Nežo Pogačar prav tako opravila po menjavi kolo-tek. Po zmagi se je takoj vrnil domov in nadaljevala priprave na maturo. Danes jo je čakala matematika in po njenih besedah je nastop v še tako vročem vremenu (temperature so bile v nedeljo popoldne nad 30 stopinjami) lažji od mature.

Nastopilo je več kot 100 udeležencev, kar je za prvo izvedbo Ambrož duatlona PC Komenda in upoštevajoč nekoliko neposrečen datum (sredi triatlonske sezone) kar solidna številka. Triatlonski klub Trisport Kamnik, ki je organiziral tekmovanje, ima sicer s podobno prireditvijo že lepe izkušnje, saj korenine tega tekmovanja segajo v leto 2001 (duatlon Kamnik oz. pozneje triatlon). Lani so še zadnjič triatlon priredili v Kamniku ob bazenu, letos so se preselili v poslovno cono Komenda.

"Razlog selitve iz Kamnika v Komendo se skriva v vedno slabšem stanju ceste od štadiona proti Godiču, ki je nevarna za vse udeležence, zahtevne postavitve pontonskega mostu čez Nevljico in nerazumnem visokem strošku postavitve zapor Komunalnega podjetja Kamnik, ki so svoje storitve podražili za 400 odstotkov. Umik v Komendo je bila najelegantnejša rešitev," je pojasnil Miro Kregar iz kluba Trisport Kamnik.