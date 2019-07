Kristof Milak je postavil rekordni čas na 200 metrov delfin. Foto: Reuters

Desetletje star rekord ameriškega zvezdnika Michaela Phelpsa s svetovnega prvenstva 2009 v Rimu je izboljšal kar za 78 stotink sekunde. Milak je poskrbel za drugi rekord v Južni Koreji. Pred njim ga je na 100 m prsno postavil Britanec Adam Peaty.

"Neverjetna čast je, da sem rekord vzel takšni legendi. A priznam, ko sem se obrnil in videl izid 1:50,73, so z mene padli vsi pritiski in popustile vse napetosti. Le še čisto veselje je ostalo," je bil presrečen Milak.

Italijan Gregorio Paltrinieri je na 800 m prosto slavil z novim evropskim rekordom 7:39,27. Adam Peaty je zlati medalji na 100 metrov prsno dodal še naslov prvaka na pol krajši razdalji. S časom 26,06 je kar za 60 stotink premagal drugouvrščenega Brazilca Felipo Lima.

Odmeva tudi vrnitev 30-letne Italijanke Federice Pellegrini. Potem ko je pred dvema letoma napovedala, da 200-metrske razdalje ne bo več plavala, se na 100-metrski ni izšlo, zato se je vrnila k paradni disciplini in s časom 1:54,22 osvojila nov naslov najboljše na svetu. Druga je bila Avstralka Ariarne Titmus z 1:54,66. Kar štiri plavalke so se spustile pod mejo 1:55.