Najboljša slovenska ekipa lanskega leta je bila v prvi regati dneva deveta, v drugi pa 22. Prvenstvo bi se moralo začeti že v nedeljo, pa tekmovanj zaradi prešibkega vetra ni bilo.



Tina Mrak in Veronika MacarolFoto: EPA

Vodita Španki Silvia Mas Depares in Patricia Cantero Reina, ki imata po dveh tretjih mestih šest točk. Španki sta bili edini med med 39 posadkami v obeh plovih povsem pri vrhu.

Na drugem mestu sta branilki naslova, domačinki Ai Kondo in Miho Yoshioka z 12 točkami po desetem in drugem mestu. Tretji sta Švicarki Linda Fahrini in Maja Siegenthaler s prav tako 12 točkami; v obeh regatah sta osvojili šesti mesti.