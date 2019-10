Po sobotni Lombardiji, kjer se bo potegoval za zmago na prestižnem kolesarkem spomeniku, se bo Roglič odpravil še na krov jadrnice Way of Life in se udeležil Barcolane. Foto: EWOL/fotomontaža

Na 50. Barcolani so prireditelji prešteli rekordnih 2.689 posadk, a zdaj je začrtana meja 2.600 posadk. Lani je na osrednji regati v nedeljo italijanska jadrnica Spirit of Portopiccolo ubranila zmago. Druga je bila posadka Tempus Fugit s slovitim slovenskim skiperjem Mitjo Kosmino, tretja pa je bila jadrnica Way of Life, nekdanja Maxi Jena, Gašperja Vinčeca.

Zanimivo, da bo član posadke na Way of Life tudi najboljši slovenski kolesar Primož Roglič, ki ga še v soboto sicer čaka veliki zaključek sezone Dirka po Lombardiji, kjer velja za prvega favorita.

Slovenski olimpijec Vinčec je za posadko nanovačil tudi mladega slovenskega jadralnega upa Žan Luka Zelka. Poleg omenjenih slovenskih športnikov bo Vinčec gostil še dvakratnega svetovnega prvaka v veslanju Tržačana Alessandro Mansuttija, udeleženca pokala Amerike in šestkratnega udeleženca tekmovanja Finn World Master Čeha Michaela Maierja ter kuharskega chefa Tomaža Kavčiča.

Slovenski kolesarski šampion, ki bo konec meseca dopolnil 30 let, se je kljub napornemu urniku z veseljem odzval vabilu, za ekipo jadralcev na krovu najboljše slovenske jadrnice pa bo njegova prisotnost dodatna motivacija za dosega dobrega rezultata, so v sporočilu za javnost zapisali pri ekipi EWOL Sailing Team.

Mitja Gialuz, predsednik jadralnega kluba Societa Velica di Barcola e Grignano, ki organizira Barcolano, je izpostavil, da najbolj množična regata poteka v Tržaškem zalivu, ki je že sam po sebi simbol združevanje in sodelovanja Slovenije in Italije. Foto: www.alesfevzer.com

Na vrhu nove jadrnice?

Vinčec, nekdanji slovenski olimpijec v razredu finn, ima od konca junija v dolgoročnem upravljanju tudi Morning Glory, eno najboljših in najhitrejših jadrnic na svetu. Italijanska brata Gabrielle in Furio Benussi, ki sta vodila lansko zmagovito posadko, bosta letos jadrala z novo barko Wild Thing. Poleg Vinčeca pa bi se od Slovencev v boj za najvišja mesta ponovno vmešal tudi Kosmina. Slednji ima že štiri zmage na barkovljanki, a je lani štirinajstič zasedel drugo mesto.

10 let od zadnje slovenske zmage

Slovenija je doslej vpisala pet samostojnih zmag; leta 1994 je Dušan Puh krmaril Fanatic.

Med letoma 1995 in 1997 je zmagala Gaia Legend, zato je slovenska posadka s Kosmino na čelu pokal prejela v trajno last, leta 2009 je bila prva Maxi Jena, ki jo je prav tako krmaril Kosmina.

Dobrih 60 jadrnic iz Portoroža v Trst

Že v soboto pa se bo začela slovensko obarvana Go to Barcolana. Na startu v Portorožu pričakujejo podobno število posadk kot lani. Med rekordnimi 62 jadrnicami je slavila prenovljena črnogorska jadrnica Tutta Trieste 2, ki bo po navedbah organizatorjev branila naslov. Druga je bila Adriatic Evropa Dušana Puha, Jure Orel s svojo posadko pa je bil tretji.