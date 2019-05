Prvi adut Deni Kožul je sicer dobil prvi dvoboj proti Hrvatu Tomislavu Kolareku, nato pa je moral po hudem boju priznati premoč danskemu vrstniku Andersu Lindu. V izredno izenačenem dvoboju, polnem preobratov, je tokrat krajšo potegnil prav Slovenec, ki je v odločilnem nizu zapravil prednost 7:4, do konca ni osvojil niti točke. Pred tem je bil v šestem nizu on v izgubljenem položaju, a je nadoknadil zaostanek 4:8 in izenačil.



Deni Kožul je dobil prvi dvoboj proti Hrvatu Tomislavu Kolareku, nato pa je moral po hudem boju priznati premoč danskemu vrstniku Andersu Lindu. Foto: Namiznoteniška zveza Slovenije

Kožul: Vlaga je bolj ustrezala Lindu

"Razočaran sem, a tak je šport. Ni mi šlo, servisi mi niso prijeli, predvsem zaradi vlage v dvorani. Sicer se nočem izgovarjati, toda vlaga je njegovi igri bolj ustrezala. Malo me je tudi sprovociral, v tretjem nizu pri mojem vodstvu z 10:7 povzročil petminutni odmor, po njem do konca niza nisem osvojil niti točke. Moram si priznati, nisem igral dobro, nisem ujel ritma, to je bilo bistvo," je razloge za poraz iskal Logatčan.

Danec, ki ima neugodne servise, se res ni izkazal športnim vedenjem. V tretjem nizu je petminutni odmor povzročil, ko je na tribunah iskal glavnega sodnika in se pritoževal nad skritimi servisi Slovenca, ti pa so prav njegov zaščitni znak.

Danes sta iz konkurence izpadli še zadnji dvojici, v prvem krogu sta tekmovanje končala Peter Hribar in Tilen Cvetko, ki sta z 0:3 izgubila proti dvojici s Tajvana, Aleksandra Vovk in Katarina Stražar pa sta z istim izidom priznali premoč Rusinjama Valeriji Ščerbatih in Mariji Tajlakovi.



Laško: Kot zadnji izpadel Trtnik

S porazom Luke Trtnika v ekipni konkurenci pa so se za Slovenijo končali tudi nastopi na 16. turnirju Slovenia Open Thermana Laško, enem največjih tekmovanj za namiznoteniške igralce invalide. Letošnje tekmovanje je po številu udeležencev doslej največji takšen turnir za namizni tenis v parašportu.

Mladi slovenski up, 21-letni Trtnik, je v ekipnem obračunu združil moči s Hrvatom Pavaom Jozićem. V predtekmovanju sta z 1:2 klonila proti Brazilcema, potem pa ugnala južnokorejsko dvojico z 2:0. V osmini finala sta nato nastope končala.

"Lahko bi dosegli še stopničko boljši rezultat. A z igro moram biti zadovoljen. Igralki Andreja in Barbara ter igralci Boris, Primož in Luka so navdušili s sproščeno igro in idejami, ki smo jih trenirali in vpeljevali na treningu. V nekaj letih bomo konkurenčni svetu," je po koncu bojev za slovenske predstavnike dejal trener ekipe Darko Kojadinović.

Popoldan je svoje nastope v skupinskem delu sklenil tudi preostali slovenski kvartet, Bojan Lukežič in Primož Kancler ter Andreja Dolinar in Barbara Meglič.

Tekmovanje na najvišji ravni se bo sklenilo v soboto, ko bodo do 16. ure odigrali še vse finalne obračune ekipne konkurence.

Že dan prej so v Laškem končali posamični del tekmovanja. Odigrali so 1200 iger, v ženski konkurenci so prevladovale Kitajke, v moškem so na vrhu igralci iz Evrope. V slovenski vrsti sta najdlje prišla Dolinarjeva in Lukežič, ki sta se poslovila v osmini finala.

"Očitno je, da Kitajska v moški konkurenci pada. Očitno ne dela več tako, kot bi morala. Ostale države vlagajo vse več, dela se dobro, kakovost je razpršena. V finalu je bila tudi Hrvaška, ki je osvojila zlato, medalja gre v Kolumbijo," je dogajanje v Laškem po posamičnem delu ocenil tehnični direktor tekmovanja Gorazd Vecko, ki je kot britanski selektor dobil sedem kolajn v posamični konkurenci.