Športnike invalide čaka pomemben turnir. Foto: Sportida

To tekmovanje velja za eno največjih na svetu za športnike invalide, letos bo na njem sodelovalo 450 igralk in igralcev iz 45 držav.

Tekmovanja so se začela v sredo dopoldne, končala pa se bodo v soboto. V uvodu so na vrsti posamični obračuni, sledile bodo še ekipne tekme. Slovenske barve bodo branili Andreja Dolinar, Barbara Meglič, Bojan Lukežič, Primož Kancler in Luka Trtnik. Vsi se bodo uvodoma pomerili v posamični konkurenci, potem pa še v ekipnih obračunih. Prireditelji v Laškem vabijo na ogled v živo štiri dneve zanimivih športnih bojev, vstop v dvorano Tri lilije bo prost, vsak dan bodo tekmovanja potekala od 9.00 do 21.30.

Začetki tega tekmovanja segajo v leto 2004. Sprva je turnir organiziralo Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine. Takrat je v Laškem sodelovalo 176 tekmovalk in tekmovalcev iz 21 držav. Turnir je rasel, vmes za eno leto dni bil tudi v Kranjski Gori, ki je leta 2007 pred evropskim prvenstvom gostila še turnir. Potem se je karavana vrnila v Laško, kjer je še danes. Leta 2008 je bilo prvič preseženih 30 držav udeleženk, leta 2015 pa je padel nov mejnik 40 držav.

Letos je krovna zveza ITTF omejila število nastopajočih, kot je poudaril direktor tekmovanja Gorazd Vecko, bi bilo sicer lahko v Laškem tudi več kot 600 udeležencev. "Še vedno ne moremo sprejeti vseh, Kitajci, Japonci in Korejci imajo 75 tekmovalcev, sicer bi jih bilo iz teh držav več kot 110. Turnir je najmočnejši na svetu v zgodovini, mislim, da takšnega turnirja ni bilo še nikjer. Moč mu daje tudi to, da je v vsaki kategoriji po deset najboljših na svetu, tako da je tekmovanje močnejše kot lanski SP. Tekmovalci se k nam radi vračajo, k nam pridejo z vsega sveta," je pred začetkom tekmovanj v Laškem dejal Vecko.

"Vsi vemo, da je tu zelo huda konkurenca, srečujemo se s tekmovalkami, ki počnejo samo to in nič drugega. Jaz pa shodim v službo, sem mama in igram namizni tenis, ker ga imam rada. Zdi se mi, da sem naredila to, kar sem v tem trenutku lahko, težko pa je govoriti o pričakovanjih. Verjamem, da bom odigrala kakšno dobro partijo, dala pa bom vse od sebe," pa je vtise pred začetkom strnila izkušena slovenska tekmovalka Andreja Dolinar.

Bojan Tokić je nastop odpovedal tik pred zdajci. Foto: Radio Koper

Na Otočcu brez Jorgića in Tokića

S kvalifikacijami se v sredo na Otočcu začenja tudi največji namiznoteniški dogodek v Sloveniji, Seamaster challenge turnir za mednarodno Odprto prvenstvo Slovenije. Med 299 udeleženci tekmovanja, glavni turnir z nagradnim skladom 30.000 evrov se bo začel v četrtek, ne bo najboljših dveh Slovencev. Darko Jorgić, 40. igralec sveta, je nastop odpovedal že pred časom, razlog so njegove klubske obveznosti v Nemčiji.

Bojan Tokić je bil med prijavljenimi, bil bi četrti nosilec, a je nastop zaradi visoke denarne ponudbe za nastop v Katarju v zadnjem trenutku odpovedal. Pri tem mu slovenska zveza ni delala težav, saj je že dolgo obdobje glavna in gonilna sila uspehov reprezentance. Tako bosta glavna slovenska aduta Deni Kožul, 99. igralec sveta in 17. nosilec, ki je na preteklem svetovnem prvenstvu namučil dvakratnega evropskega prvaka Nemca Dimitrija Ovčarova, in Peter Hribar, skupaj z Jorgićem evropski prvak mlajših članov, ki si želi dokazati tudi na turnirju igralcev do 21 let, na katerem bo konkurenca izredno močna.