Tjaša Oder je v Gvangdžuju osvojila 9. mesto. Foto: www.alesfevzer.com

Kljub novi zgrešeni priložnosti za finale je bila Korošica tokrat prešerne volje. "Seveda mi je malo žal za tisto sekundo in finale. A na 800 m prosto res nisem vedela, da bom tako blizu najboljšim in deveta na svetu. Imela sem 13. prijavljeni čas in pričakovala, da bom tam nekje tekmo tudi končala," je v prvem odzivu po tekmi nasmejana povedala plavalka.

Nisem verjela, da lahko iztisnem iz sebe toliko, kot sem lani plavala popoldne. Lahko bi sicer začela nekaj hitreje na prvi polovici, čeprav sem na 200 metrih plavala blizu osebnemu rekordu, zato je nastop kar v redu. Deveto mesto je le deveto mesto. Malo je grenkega priokusa, a žal nimam še ene priložnosti. Tjaša Oder

Z nastopom je kar zadovoljna

Za boljši dosežek in finale bi morala nekaj hitreje odplavati drugo četrtino proge. "Nisem verjela, da lahko iztisnem iz sebe toliko, kot sem lani plavala popoldne. Lahko bi sicer začela nekaj hitreje na prvi polovici, čeprav sem na 200 metrih plavala blizu osebnemu rekordu, zato je nastop kar v redu. Deveto mesto je le deveto mesto. Malo je grenkega priokusa, a žal nimam še ene priložnosti ... A res, zaradi devetega mesta ne bom šla domov razočarana. Ena sekunda na 800 metrov ni nič. Če bi imela tekmice malo bližje, bi lahko iztisnila iz sebe več," je dejala nekdanja mladinska svetovna prvakinja, ki je lani zaključila šolanje na univerzi v Arizoni in se vrnila v domače okolje pod Peco.

Zelo dobra v dvoboju 1:1

Kot pravi, je na teh razdaljah na velikih tekmah vedno težko. "Najboljše na srednjih progah gredo malo naprej, potem pa se druge med sabo levo in desno od njih ne vidimo. Vem pa, da sem zelo dobra v dvoboju 1:1, in to mi je malo manjkalo. Če bi Rusinja ob meni še nekaj časa držala moj tempo, bi se danes verjetno izšlo za finale," je še povedala plavalka, ki je pred tremi leti na EP-ju v Londonu osvojila bron na tej razdalji, tokrat pa je imela tudi malo smole, da ni postala druga slovenska finalistka plavalnih svetovnih prvenstev v 50-metrskih bazenih po Sari Isaković. A, kot pravi, kariere še ni konec in prav z visokima z uvrstitvama v Gvangdžuju je dobila novo motivacijo za delo.

Vrnitev Lochteja Po 14-mesečnem dopinškem suspenzu se prihodnji teden v bazene vrača 34-letni ameriški zvezdnik Ryan Lochte. Šestkratni olimpijski zmagovalec bo nastopil na ameriškem državnem prvenstvu v Palo Altu v Kaliforniji, ki se začne v sredo, poročajo tamkajšnji mediji.

Belmontejeva spet prehitra

Odrova je petkovo tekmo začela zadržano, nato pa po 100 metrih začela stopnjevati ritem. Kmalu se je prebila na šesto mesto, nato prehitela še mlado madžarsko zvezdnico Ajno Kesely. Na drugi strani bazena je bila spet prehitra Španka Mireia Belmonte, ki bi "morala" za neposredni dvoboj in vrhunski dosežek plavati ob Odrovi. V ospredju so kmalu ušle Američanki Katie Ledecki in Leah Smith ter Avstralka Ariarne Titmus, ki niso bile najboljše le v skupini, ampak tudi v celotnih kvalifikacijah.

V Gvangdžuju slovenski tabor čakata še dva nastopa mladih plavalk, ki debitirata v svetovni plavalni eliti. V soboto bo Neža Klančar plavala na 50 m prosto, v nedeljo pa Katja Fain na 400 m mešano.