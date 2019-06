Olimpijska urica je minila v znamenju olimpijskih vrednot, spodbujanju gibanja, učenja, spoznavanja športnega duha in fair playa ter raziskovanja olimpizma.

Olimpijski dan v Tržiču, kjer se je s šolarji družil deskar na snegu Žan Košir. Foto: www.alesfevzer.com

Junij ni le prvi poletni mesec, ampak tudi olimpijski. Letos se je začel z olimpijskim pohodom v Mariboru, vrhunec pa dosegel danes, ko so športniki, ki so sodelovali na največjem tekmovanju nasvetu, obiskali osnovne šole in se družili z otroki, so sporočili iz OKS.

"Spomnim se, kako smo s sošolci med urami prosili učitelje, ali gremo lahko na stranišče, tam pa po radiu poslušali, kako so Slovenci tekmovali," se svojih šolskih dni spominja nekdanji olimpijski in svetovni prvak v metu kladiva, Primož Kozmus.

Po Sloveniji potekal olimpijski dan

Nekaterim je športno pot krojila želja po zmagah, pri drugih so bili za to zaslužni mentorji. "Učitelj Marko je bil tisti, zaradi katerega sem med vsemi športi na koncu izbral rokomet," je povedal David Miklavčič, ki je leta 2016 nastopil na OI v Riu, leto pozneje pa na svetovnem prvenstvu v Franciji osvojil bron.

Olimpijci in športniki, med njimi Žan Košir, Filip Flisar, Meta Mačus, Rok Marguč, Jernej Damjan, Robert Kranjec, Primož Kobe, Gašper Vinčec, Iza Mlakar, Miha Šimenc in Teja Melink so v spomin na olimpijsko druženje šolam poklonili spominsko fotografijo s podpisom, ki bo na šolskih hodnikih navdihovala nove generacije športnikov, menijo pri OKS.