Igre v Tokiu bodo potekale med 24. julijem in 9. avgustom. Foto: EPA

"Pripravili se bomo dobro, da bodo športniki lahko dosegali rekorde. Vse svoje moči bomo usmerili v pripravo na igre, želimo pa si, da se olimpijske igre športnikom, prebivalcem Tokia, vsem Japoncem ter obiskovalcem z vsega sveta vtisnejo v srce kot lep spomin za vse življenje," je dejala tokijska guvernerka Juriko Koike.

Med 25. avgustom in 6. septembrom naslednje letos bodo v Tokiu sledile še paraolimpijske igre. Foto: Reuters

Na 32. olimpijskih igrah bo nastopilo okoli 11.000 športnikov. Tokio bo drugič gostil največji športni dogodek na svetu. Športna elita se je namreč v japonskem glavnem mestu zbrala že leta 1964. Japonska je v Saporu in Naganu dvakrat organizirala še zimske olimpijske igre. S številčno delegacijo se bo na Japonsko podala tudi Slovenija, ki bom imela v Tokiu visoke cilje. Olimpijski komite Slovenije (OKS) pričakuje, da bo nastopilo med 60 in 80 športniki. Število bo odvisno, če se bo na igre uvrstila tudi katera od reprezentanc v ekipnih športih, bodisi odbojkarska, rokometna ali košarkarska, ki jih čakajo kvalifikacijski turnirji.

"Igre v Tokiu prihodnje leto pričakujemo z veliko mero optimizma. Glede na videno, bo organizacijsko vse na mestu, s športnega vidika pa smo tudi optimisti. Imamo svoje kandidate za visoke uvrstitve, verjamemo, da tudi za medalje. Mislim, da ne manjka potencialnih kandidatov za medalje. Čeprav je prišlo do menjav generacij v nekaterih panogah, ki so v preteklosti osvajale medalje, ali pa so te v primerjavi s hitrim razvojem svetovne konkurence zdaj nekoliko zadaj, kot je, recimo, veslanje, plavanje ali atletika, imamo številne panoge, ki lahko posežejo po vrhunskih rezultatih," je v pogovoru za STA povedal generalni sekretar OKS-a Blaž Perko.

Olimpijski stadion že skoraj nared

Po zagotovilu organizatorjev priprave (pričakovano) potekajo po načrtih. Z gradnjami objektov ne zamujajo. Tako je na primer že olimpijski stadion, kjer bosta slovesnost ob odprtju in sklepna slovesnost, za medalje pa se bodo potegovali najboljši atleti, že skoraj dokončan. Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach je tako, recimo, dejal, da se ne spomni nobenega drugega prireditelja, ki bi imel toliko narejenega že leto pred igrami.

V Tokiu bo na sporedu nekaj povsem novih športov, nekateri se vračajo v olimpijski program, nekaj športov pa je olimpijskim preizkušnjam dodalo nove discipline. Med povsem novimi športi so na seznamu bejzbol in softball, ki se vračata v olimpijskih program, potem ko ju na zadnjih dveh igrah ni bilo na sporedu, karate, rolkanje, deskanje na valovih in med Slovenci izjemno priljubljeno športno plezanje.

Eden od poudarkov iger bo trajnostna naravnanost. Organizatorji si želijo igre v Tokiu prirediti z močno okoljevarstveno noto. Tako bodo medalje, ki jih bodo prejeli najboljši športniki, iz recikliranih materialov, odpadne elektronike. S pomočjo prebivalcev, industrije in podjetij so že zbrali približno 2.700 kg brona, 30,3 kg zlata ter 4100 kg srebra. Poleg kolajn bodo tudi zmagovalni odri, na katere bodo stopali najuspešnejši športniki iger, v duhu trajnostnih rešitev narejeni iz plastičnih odpadkov, tudi tistih, ki so jih prebivalci pobrali iz morja.

Največ težav prirediteljem povzroča velika vročina z vlago, kar je za Tokio v poletnih mesecih značilno. Na primer igre leta 1964 so bile tu oktobra. Lani so na primer poletne temperature v Tokiu presegle 40 stopinj Celzija. Zato so se odločili, da bodo nekatere preizkušnje zaradi vročine na sporedu zgodaj zjutraj. Olimpijske igre vedno predstavljajo logistični zalogaj. V Tokiu pričakujejo velike zastoje v prometu, namreč tu dnevno kar osem milijonov ljudi uporablja mestni prevoz, med igrami pa naj bi mesto dnevno obiskalo še 650.000 turistov.