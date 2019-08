Veliki cilj Kyla Chalmersa so olimpijske igre v Tokiu. Foto: EPA

21-letni plavalec pravi, da se počuti dobro in da se želi pripraviti na olimpijske igre prihodnje leto. V Tokiu bo branil zlato na 100 m prosto iz Ria de Janeira. Pri 12. letih so zdravniki ugotovili, da Chalmers trpi za supraventrikularno tahikardijo, ki lahko povzroča hitro bitje srca, težko dihanje in omedlevico.



Prvič je bil operiran leta 2015, drugič pa 2017. Zdaj je prestal še tretjo operacijo, za katero upa, da bo zadnja: "Moja težava je bila enkrat za vselej pozdravljena," je po operaciji dejal mladi plavalec in dodal: "Tokio je zagotovo tisto, za kar treniram, moj cilj je iti na še ene olimpijske igre. V Riu sem imel odlično izkušnjo."



Avstralec je v Riu osvojil tudi dve bronasti kolajni s štafeto, in sicer na 4 x 100 m prosto in 4 x 100 m mešano, v Koreji na svetovnem prvenstvu pa je z reprezentančni kolegi osvojil tudi zlato na 4 x 200 m prosto.