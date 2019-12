Slovenci so popustili v drugem polčasu. Foto: Futsal.si/Drago Perko

Ekipi se bosta srečali še v torek v dvorani Tabor v Mariboru. Slovesno je bilo že na začetku. Vlado Močnik, tehnični koordinator futsal reprezentanc, je izročil priznanje Alenu Fetiću za 100. nastop v dresu članske futsal reprezentance.

Na klopi je med drugimi ostal Matej Fideršek, ki ima nekaj težav s kolenom. Morda bo lahko ekipi pomagal jutri v Mariboru, v primerjavi s kvalifikacijami v Skopju sta manjkala tudi Rok Mordej in Kristjan Čujec.

V 24. minuti so Italijani izkoristili nepazljivost obrambe in povedli, uspešen je bil Mauro Canal. V nadaljevanju so si gostje hitro nabrali akumulirane prekrške, do 29. minute že pet, potem več nobenega. Slovenija je tekmo končala pri treh. V 37. minuti je Italija ujela eno od žog, ki se je zdela izgubljena, po hitri podaji pred gol pa je žogo v mrežo Damirja Puškarja pospravil Merlim. V nadaljevanju je Slovenija igrala z igralcem vratarjem v polju (v tej vlogi Alen Fetić), Italija pa je zmago potrdila z uspešnim strelom na prazna slovenska vrata. Natančen je bil Canal.

Pripravljalna tekma, Laško:

SLOVENIJA - ITALIJA 0:3 (0:0)

Canal 24., 38., Merlim 37.