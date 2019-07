David Pleše se je izkazal v Celovcu. Foto: www.triatlonslovenije.si

Od drugega Belgijca Stenna Goetstouwersa je bil počasnejši sedem sekund. Pleše si je sicer že pred časom zagotovil nastop na svetovnem prvenstvu v ironmanu, ki bo jeseni na Havajih. Na startu med profesionalci je bil še Jaroslav Kovačič, ki pa dirke ni končal.

Dornik tretji v Romuniji

Domen Dornik je na evropskem prvenstvu v srednji razdalji triatlona v Targu Muresu v Romuniji osvojil bronasto odličje. Pred njim sta končala Rus Andrej Brjuhankov in Portugalec Filipe Azvedo. Slovenski uspeh je z devetim mestom dopolnil Denis Šketako.

Tekmovalci so morali preplavati 1,9 kilometra, prekolesariti 82 kilometrov in preteči 20 kilometrov. Rus je tekmo končal v času treh ur, 38 minut in 21 sekund. Azevedo je za njim zaostal pet minut in 10 sekund, Dornik pa še dve minuti in 34 sekund več. V ženski konkurenci je slavila Britanka Katrina Rye. Slovenk ni bilo na startu.