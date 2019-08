Janja Garnbret je lani na SP-ju na balvanih in v kombinaciji zmagala, v težavnosti pa je bila druga. Foto: Luka Fonda

Slovenski plezalci se na Japonsko odpravljajo z visokimi cilji in željami po čim več olimpijskih vozovnicah. Odprava bo štela 13 plezalcev v vseh disciplinah, prvo ime pa je aktualna prvakinja na balvanih in v težavnosti Janja Garnbret.

Sedem plezalcev Janja Garnbret, Mia Krampl, Lučka Rakovec, Vita Lukan, Jernej Kruder, Anže Peharc in Domen Škofic bo nastopilo v vseh treh posameznih disciplinah (balvani, težavnost, hitrost) kot tudi v olimpijski kombinaciji.

Štirje, Mina Markovič (osmi nastop na SP-jih), Tjaša Kalan, Martin Bergant in Luka Potočar, bodo nastopili le v težavnosti, dva, Urška Repušič in Gregor Vezovnik, pa le na balvanih.

Pričakovanja so po odlični sezoni, ko je bila Garnbretova na balvanih brez konkurence, dobre predstave je pokazala tudi v težavnosti, in ko sta do prvih stopničk v karieri prišla Krampleva in Peharc, upravičeno visoki.

Hren: Zanimajo nas kolajne in naslovi

"Cilji so dokaj jasni, zanimajo nas finalni nastopi, kolajne in naslovi. Tako kot na vsaki tekmi so cilji visoki, se pa zavedamo, da je konkurenca huda, zato bo treba iti korak za korakom. Nikoli še ni bilo v igri toliko, kot je zdaj, saj se bodo delile prve vstopnice za olimpijske igre, zato je naš cilj tudi, da se v čim večjem številu uvrstimo tja," o ciljih pred prvenstvom pravi selektor Gorazd Hren.

Letošnje prvenstvo bo služilo tudi kot prvo kvalifikacijsko sito za OI 2020, saj si bo prvih sedem plezalk in plezalcev v kombinaciji že zagotovilo premierni plezalni nastop na igrah v Tokiu. Za preostalih 13 mest pa se bodo plezalci lahko potegovali na novembrskih dodatnih kvalifikacijah v Franciji ter drugo leto na celinskih prvenstvih. Japonska kot gostiteljica ima eno mesto že zagotovljeno, eno mesto v vsaki konkurenci pa bosta zasedla plezalca s povabilom posebne komisije.

Pred odhodom na prvenstvo, na Japonsko se kombinatorci in specialisti za balvane opravljajo v ponedeljek, plezalce čakata še dva skupna treninga, ko bodo v enem dnevu odplezali tako balvane kot težavnost.

Ponoviti lanski Innsbruck

Prvo ime slovenske odprave je brez dvoma Janja Garnbret, ki je letos prepričljivo dobila svetovni pokal na balvanih, na prvenstvu pa bo poskušala ponoviti odlične nastope z lanskega SP-ja v Innsbrucku, ko je na balvanih in kombinaciji zmagala, v težavnosti pa je bila druga.

"Želim si ponoviti lanski uspeh s SP-ja v Innsbrucku, še posebno v težavnosti in balvanih, ker pa to odpira možnost nastopa na OI-ju, se želim preko tega tudi kvalificirati tja. Treningi so potekali tako kot vsi doslej, največ pozornosti sem posvečala težavnosti in balvanom, malo sem se pa tudi posvetila hitrosti. Ključna za dober rezultat bosta dober rezultat v težavnosti in balvanih, se pa karte hitro lahko premešajo in bo treba ohraniti mirno glavo," razmišlja 20-letna Garnbretova.

Na prvem domačem prvenstvu v olimpijski kombinaciji sta naslova osvojila Garnbretova in Kruder. Na balvanih Kruder sicer ni ponovil lanske odlične sezone, ko je osvojil svetovni pokal, je pa vseeno zabeležil eno zmago na uvodu sezone v Moskvi.

"Glede na lansko sezono sem več pozornosti posvetil hitrosti, sem se pa vseeno več posvečal težavnosti in balvanom. Vesel sem, da motivacija še ni padla in da je prvenstvo že zdaj. Upam na čim boljši uspeh v Tokiu, da si potem ne bo več treba parati živcev. Največ upov polagam v balvane, tam se najbolje počutim, v težavnosti in hitrosti pa si želim čim manj napak," pred odhodom na prvenstvo pravi Kruder.

Prvenstvo se bo začelo s kvalifikacijami na balvanih, sledili bosta težavnost in hitrost, za konec pa se bodo najboljši plezalci v skupnem seštevku vseh disciplin pomerili še v kombinaciji.