V torek zaradi dežja ni bilo odigrane tekme Bangladeš - Šri Lanka. Foto: Reuters

V tem času bodo odigrali 48 tekem, ki trajajo vsaj 8 ur, če jih prej ne prekine dež. Kriket je res šport stare šole, za ljudi, ki si radi vzamejo čas, vmes pomalicajo, spijejo čaj in ob ogledu tekme tudi poklepetajo s prijatelji.

Tekma je v tem formatu sestavljena iz dveh delov, v vsakem ena ekipa meče žogico, druga jo odbija in poskuša na ta način doseči čim višje število točk. Odbijalci morajo ob tem paziti, da jih tekmečeve žoge ne presenetijo. Če jim uidejo med nogami in jim razbijejo vratca, pred katerimi stojijo, so izločeni in nadomesti jih naslednji soigralec s kijem v roki. Odbijalec je izločen tudi, če žogo odbije, nasprotniki pa jo ujamejo, preden se dotakne tal. Izločitev tekmečevega odbijalca se imenuje wicket – 10 takšnih uspehov pa pomeni konec igre za napadalno ekipo. Vsaka ekipa ima na voljo 300 žogic, razen če so pred tem izločeni vsi odbijalci. Če je wicket najboljša obrambna akcija, se najboljša napadalna akcija imenuje six, šestica. Ko odbijalec žogo pošlje z igrišča, je svoji ekipi namreč priboril šest točk.

Nova Zelandija je še brez poraza. Foto: Reuters

Tri zmage Nove Zelandije

Letošnje prvenstvo gosti britansko otočje, ki ne slovi po ugodni poletni klimi. V torek je zaradi dežja odpadla tekma Bangladeš – Šri Lanka, kar je bila tretja odpoved zaradi slabega vremena. Na družbenih omrežjih sem našel šaljiv zapis, da bi dež, če bi sodeloval na prvenstvu, zbral že 6 točk in bil na prvem mestu izenačen z Novo Zelandijo. Zadnja je po treh dvobojih brez poraza in je za zdaj glavni hit prvenstva. Kiviji so ena najbolj podcenjenih ekip, čeprav so pred štirimi leti igrali v finalu in tam izgubili z gostitelji Avstralci, ki so tudi letos med favoriti za končno zmago, s čimer bi osvojili že 6. naslov.

Med favorite pred prvenstvom so prištevali tudi gostiteljico Anglijo, ki si kot domovina kriketa močno želi odmevnega uspeha. Na svetovnih prvenstvih v kriketu so še manj uspešni kot na nogometnih prvenstvih – tu niso še nikoli zmagali. Vendar se občinstvo ni odzvalo. Stadioni, ki že tako niso preveč veliki, so dokaj prazni. Sploh na tekmah manjših držav kot sta Bangladeš in Afganistan.

V nedeljo Indija – Pakistan

Najbolj zanimiv dvoboj se obeta v nedeljo, ko se bosta spopadla Indija in Pakistan. Vojaška terminologija je tu popolnoma na mestu, saj gre za najhujša tekmeca, napetosti pa je še razplamtel februarski teroristični napad in diplomatska prizadevanja Indije, da Pakistan izključijo s prvenstva. Še ena številka za občutek: pred štirimi leti je dvoboj teh dveh držav spremljala približno milijarda ljudi. Favorit je Indija, ne samo zaradi boljših iger na tem prvenstvu, pač pa tudi zaradi šestih zmag brez poraza na prejšnjih medsebojnih srečanjih.

Med skritimi favoriti prvenstva sta reprezentanci Karibov in Šri Lanke. Oboji so že bili prvaki, v svojih vrstah pa imata tudi zanimiva posameznika, vsekakor zvezdnika kriketa. Jamajčan Chris Gayle se bo po svetovnem prvenstvu upokojil pri 39 letih. Lasith Malinga pa je odpotoval domov na pogreb tašče in se bo do sobotnega obračuna z Avstralijo vrnil v Anglijo.