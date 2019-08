Prvi dami slovenske reprezentance v šprintu na mirnih vodah sta Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman, ki se pred prvenstvom spogledujeta s kolajnami. Visoki cilji so razumljivi, saj sta do zdaj na vseh tekmovanjih stali na zmagovalnih stopničkah, v letošnjem svetovnem pokalu pa na 200-metrski razdalji tudi zmagali v Poznanju in Duisburgu. Foto: Radio Koper

Glavni cilj prvenstva je sicer olimpijska 500-metrska razdalja, kjer bosta Primorki lovili ne le kolajno, temveč tudi kvoto za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu. Merila za osvojitev mesta in pot na Japonsko so izjemno zahtevna, na svetovnem prvenstvu bo na voljo namreč le šest mest, še dve pa prihodnje leto na celinskih kvalifikacijah.

"Prvi cilj je osvojiti eno od teh šestih mest, ampak meriva nekoliko višje. Torej če bova šesti, bova zadovoljni, po drugi strani pa ne, ker si želiva še kaj več. Zagotovo pa bova dali vse od sebe in poskusili izpolniti cilj," je pred odhodom dejala Ostermanova, Ponomarenko Janičeva pa jo je dopolnila: "Z drugimi tekmovalkami se ne obremenjujeva. Osredotočeni bova na sebe, morava pokazati, kaj sva sposobni. Sva dobro pripravljeni, mislim, da vsako leto napredujeva. Ne misliva pa, da se bova do olimpijske vozovnice prebili z lahkoto, saj je konkurenca zelo močna. Obljubiva lahko boj do zadnjih atomov moči, potem pa bova videli, kam naju bo to pripeljalo."

Slovenska ekipa V Szegedu bo nastopila šestčlanska slovenska ekipa, ki jo sestavljajo Špela Ponomarenko Janić, Anja Osterman, Jošt Zakrajšek, Vid Debeljak in Mia Medved ter parakajakaš Dejan Fabčič.

Zaradi olimpijskih kvalifikacij sta Ponomarenko Janićeva in Ostermanova sprva želeli izpustiti neolimpijsko 200-metrsko tekmo, a se na koncu vseeno odločili za start, saj bosta na tej razdalji med glavnimi favoritinjami za osvojitev kolajne. "Tu bova imeli le en cilj. Zlato kolajno," meni Ostermanova.

Na dveh razdaljah bo tekmoval tudi Jošt Zakrajšek. Najprej ga čaka nastop na 1.000-metrski razdalji, kjer bo konkurenca v boju za olimpijske kvote izjemna. Na svetovnem prvenstvu si bo mesto v Tokiu priveslalo le pet prvouvrščenih držav, eno mesto že imajo zagotovljeno gostitelji. Še tri mesta pa bodo na voljo prihodnje leto (eno mesto na drugi tekmi svetovnega pokala in dve mesti na evropskih celinskih kvalifikacijah). Zadnji dan svetovnega prvenstva bo Zakrajšek nastopil še na 5.000 metrov.

V moškem kajaku na 200 metrov bo veslal Vid Debeljak, ki se je po lanski sezoni poslovil od spusta na divjih vodah in se letos povsem posvetil mirnim vodam. Nekdanji evropski prvak v sprintu na divjih vodah in dobitnik kolajn s svetovnega prvenstva v spustu na divjih vodah že ima izkušnje s svetovnega prvenstva v sprintu na mirnih vodah, saj je pred dvema letoma na svetovnem prvenstvu nastopil v kajakaškem dvojcu skupaj z Maksom Frančeškinom. Tokrat se bo potegoval za čim boljšo uvrstitev v enojcu. V tej disciplini si bo olimpijsko kvoto priveslalo najboljših pet držav, ena kvota bo prihodnje leto na voljo na svetovnem pokalu, še dve pa na celinskih kvalifikacijah.

Mia Medved bo debitantka na svetovnem članskem prvenstvu. Primorska kajakašica je letos v kajakaškem enojcu že tekmovala na tekmah svetovnega pokala in evropskem ter svetovnem prvenstvu za mlajše člane, tokrat pa jo čaka preizkušnja v najmočnejši konkurenci na 500 metrov. Tudi tukaj bo olimpijsko kvoto osvojilo le pet najhitrejših držav, eno mesto je namenjeno Japonski, še tri pa bo mogoče osvojiti naslednje leto (eno na svetovnem pokalu in dve na celinskih kvalifikacijah).

Parakajakaš Dejan Fabčič odhaja na SP na Madžarskem

Na SP-ju tudi parakajakaš Fabčič

Za medalje in naslove se bodo na Madžarskem merili tudi športniki invalidi. Slovenijo bo zastopal parakajakaš Dejan Fabčič. Po lanski sezoni je že razmišljal, da bi veslo postavil v kot, a si je premislil in se vrnil za prihajajoče svetovno prvenstvo. V karieri je že osvojil kolajno na evropskem prvenstvu leta 2016, v parakajaku pa je nastopil tudi na igrah v Riu de Janeiru. V Szegedu bo tekmoval v disciplini KL2 200 metrov.