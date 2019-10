Slovenski reprezentanci v šahu s predsednikom Šahovske zveze Slovenije dr. Milanom Brglezom. Foto: Šahovska zveza Slovenije

Pri članih bo nastopilo 40 evropskih reprezentanc, pri članicah pa 32. Slovenijo bodo med člani zastopali Luka Lenič, Jure Borišek, Matej Šebenik, Jure Škoberne in Jan Šubelj. Selektor Matjaž Mikac je pred odhodom povedal, da se moška ekipa načrtno pomlajuje, vendar zaradi študijskih obveznosti letos ne more nastopiti aktualni državni članski prvak Boris Markoja, zato je v reprezentančni dres povabljen izkušeni Jure Borišek. Ekipa bo torej nastopila v klasični postavi z debitantom Janom Šubljem, ki predstavlja bodoče velemojstrsko upanje slovenskega šaha.

Šahisti potujejo na ekipno evropsko prvenstvo

Slovo veterank

V ekipi članic bodo nastopile Laura Unuk, Lara Janželj, Ivana Hreščak, Monika Rozman in Teja Vidic. Tudi ženske vrste so letos močno pomlajene, saj v ekipi ni dolgoletnih članic in velemojstric Jane Krivec, Ane Srebrnič in Darje Kapš. Selektor Aljoša Grosar je napovedal borbenost ekipe in možnosti izboljšanja izhodiščnega položaja. Po rejtingu se članska ekipa nahaja na 19. mestu, medtem ko je ženska na 25 mestu. Velemojstrica Laura Unuk je dejala, da je vzdušje v pomlajeni ekipi odlično in homogeno, zato verjame, da bodo navijače razveseljevali z dobrimi rezultati.

Naslednje leto pri nas evropsko prvenstvo za posameznike

Šahovska zveza Slovenije bo prihodnje leto (med 17. in 30. majem) organizirala 21. evropsko prvenstvo za posameznike, leta 2021 pa 24. ekipno evropsko prvenstvo za članice in člane. Prizorišče obeh tekmovanj je Podčetrtek in sicer Terme Olimia, pričakuje pa se tudi udeležba najboljših evropskih šahistov, z aktualnim svetovnim šahovskim prvakom Magnusom Carlsenom na čelu.

Predsednik organizacijskega odbora posamičnega evropskega prvenstva bo predsednik ŠZS dr. Milan Brglez, ki se bo ob robu letošnjega evropskega prvenstva v Batumiju udeležil kongresa Evropske šahovske unije. Kot je poudaril predsednik ŠZS-ja dr. Milan Brglez sta obe prvenstvi priložnost za napredek slovenskega šaha, obenem pa ekipno evropsko prvenstvo 2021 sovpade v čas slovenskega predsedovanja Svetu EU, kar je lahko dodatna priložnost promocije Slovenije.

Zala Urh med najboljšimi mladinkami na svetu

Na pogovoru z novinarji so bili izpostavljeni tudi nekateri vidni uspehi mladih šahistov. Tako je Zala Urh nedavno v Indiji delila 3. do 6. mesto na mladinskem svetovnem prvenstvu do 18 let, a so jo dodatni kriteriji uvrstili na končno šesto mesto. Prav tako je blestela tudi na svetovnem prvenstvu v pospešenem šahu mladink do 18 let, kjer je dosegla odlično drugo mesto, medtem ko je Jan Šubelj v kategoriji mladincev do 16 let osvojil tretje mesto. Zala Urh je izpostavila, da je njen bližji cilj osvojitev velemojstrskega naslova in preboj v svetovni mladinski vrh, kar ji bo skozi svetovna in evropska mladinska prvenstva vsekakor omogočeno v naslednjih treh letih.