Nirmal Purja, nekdanji član britanskih Gurk, rekrutov britanske vojske, kot tudi član elitne skupine britanske mornarice, je projekt 8.000 začel aprila.

Na zadnjem vzponu, ko se je povzpel na 8.027 m visoki tibetanski vrh, je imel ob sebi tri šerpe. Kot je sporočila njegova agencija, se bo odprava v Katmandu vrnila ta teden. Dodala je še, da je s tem postavljen nov svetovni rekord.

V prvem delu rekordnega mejnika je 36-letni Purja v enem mesecu preplezal Anapurno I, Daulagiri I, Kangčendzengo, Everest, Lotse in Makalu. Mesec dni pozneje se je odpravil v Pakistan. V boju s pomanjkanjem spanca z namenom, da bi dosegel svoj cilj, je Purja dejal, da je skoraj sprintal gor in dol na pet pakistanskih osemtisočakov. Najprej se je povzpel na Nanga Parbat, nato pa je osvojil še Gašerbrum I, Gašerbrum II, K2 in Broad Peak. Vse v 23 dneh. Po julijskem osvajanju pakistanskih vrhov se je septembra podal v Nepal, kjer se je povzpel na Čo Oju in Manaslu, misijo pa je torej končal oktobra v Tibetu.

Na uradni strani Purje piše, da je popravil rekord Poljaka Jerzyja Kukuczke, ki je s 14 najvišjimi vrhovi sveta leta 1987 opravil v sedmih letih, 11 mesecih in 14 dneh. Toda British Mountaineering Council za rekorderja navaja Kim Chang Hoja iz Južne Koreje, ki mu je tak podvig uspel v sedmih letih, desetih mesecih in šestih dneh, poroča BBC. Prvi, ki je osvojil vseh osemtisočakov, je bil sloviti Reinhold Messner.