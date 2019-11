O tem, katera bo druga slovenska predstavnica v športnem plezanju v Tokiu, se bosta v nedeljo udarili Lučka Rakovec in Mia Krampl. Foto: BoBo

V pravzaprav najpomembnejšem krogu olimpijskih kvalifikacij je bila najboljša Japonka Ai Mori, ki je v težavnosti, zadnji disciplini olimpijske kombinacije, edina osvojila vrh smeri. Takoj za Morijevo sta se uvrstili slovenski predstavnici Lučka Rakovec in Mia Krampl na drugo in tretje mesto. Slovenki sta v smeri končali tik pod vrhom, obema so priznali višino 45+.

Rakovčeva si je na balvanih priborila celo najboljši dosežek, Kramplova pa je bila tretja. Med Slovenki se je uvrstila Morijeva.

V hitrosti nista izgubili preveč, obe sta bili celo boljši od Japonke. Rakovčeva je poskrbela za 15. dosežek, Kramplova pa je bila 20. V težavnosti, zadnji disciplini te kombinirane discipline, ki bo na olimpijskih igrah, nista razočarali ter sta z odličnim nastopom Sloveniji priborili drugo olimpijsko kvoto.

Kvalifikacije so določile osmerico finalistk, ki se bodo merile še v nedeljskem finalu. Ker sta se v finale uvrstili tudi predstavnici Japonske, gostiteljica olimpijskih iger pa že ima zapolnjeni obe olimpijski kvoti tako v moški kot ženski konkurenci, so si preostale najboljše kvalifikantke že priborile tudi olimpijske vozovnice.

Garnbretova že ima olimpijsko vozovnico

Pet olimpijskih vozovnic je že oddanih. Dobile so jih Italijanka Laura Rogora, Francozinja Julia Chanourdie, Rusinja Julija Kaplina, Američanka Kyra Condie in "srečna poraženka" kvalifikacij Kitajka Song Yiling, ki se ni uvrstila v finale olimpijskih kvalifikacij, a si je z devetim mestom vseeno priborila olimpijske igre.

Slovenija je imela kandidata za olimpijske igre tudi med moškimi. A sta Jernej Kruder in Anže Peharc, ki sta olimpijske kvalifikacije končala na 19. oziroma 21. mestu, ostala brez realnih možnosti za olimpijski vozovnici.

S Toulousom se bodo olimpijska vrata Tokia zelo priprla. Prihodnjega marca bo še evropsko prvenstvo v kombinaciji, ko bosta olimpijski vozovnici dobila le zmagovalec in zmagovalka prvenstva stare celine. Tripartitna komisija bo podelila še posebni olimpijski povabil športni plezalki in športnemu plezalcu.