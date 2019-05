Slovenska ragbi reprezentanca je zanesljivo premagala Slovaško, dosegla je kar 14 zadetkov. Foto: rugby.si

Gre za najvišjo zmago Slovenije na mednarodnih tekmah. Encijani (Tihomir Jankovič je dal priložnost vsem igralcem) so bili na ovalu v Guncljah boljši v vseh elementih igre in so prejeli le en zadetek. Navduševali so z lepimi akcijami in prodori. Dosegli so kar 14 zadetkov in si s tem zagotovili bonus točko. Na tekmi sta sočasno zaigrala tudi Igor in Gal Okič, oče in sin.

Na lestvici so se Slovenci s tretjega pomaknili na prvo mesto, pred Bolgarijo. Za napredovanje v višjo skupino je bilo treba ob zmagi z bonus točko počakati še na razplet tekme med Andoro in Srbijo, na kateri je Andora zmagala s 33:0, tako da Srbiji ni uspel vstop v višjo skupino.

Napredek v višjo skupino prinaša veliko izzivov za slovenski ragbi. Trenutna generacija se že stara, precej težav je s podmladkom. V višji skupini Slovenijo pričakujejo Hrvaška, Malta, Izrael in Češka, vendar se to lahko še spremeni, saj Evropska ragbi zveza napoveduje nekatere spremembe pri oblikovanju skupin.