Andy Ruiz je novi svetovni prvak. Foto: Reuters

Mehičan z ameriškim potnim listom je v Madison Square Gardnu v New Yorku v dvoboju težke kategorije visoko favoriziranega Anthonyja Joshuo premagal s tehničnim knock-outm v sedmi rundi.

29-letni Ruiz je tako novi svetovni prvak po verzijah WBO, IBF, WBA in IBO. Pred več kot 20.000 gledalci v razprodani legendarni dvorani je 29-letni Ruiz Britanca kar trikrat spravil na tla ringa, ko se je to zgodilo še četrtič, je sodnik dvoboj prekinil in Ruiza razglasil za zmagovalca.

"Premagal me je dober boksar. Zanimivo bo videti, kako daleč bo šel, a to je le del moje poti. Vrnil se bom," je po porazu premišljeval 29-letni Joshua.