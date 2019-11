Ruskim športnikom se obeta nov suspenz. Foto: Reuters

Wada bo o novem suspenzu Rusije odločala na seji izvršnega odbora v ponedeljek, 9. decembra, v Parizu in ga po napovedih potrdila.

Vodja ruske protidopinške agencije (Rusada) Jurij Ganus je v intervjuju za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da pričakuje dolge kazni za ruske športnike ter popolno prepoved nastopa na olimpijskih igrah v Tokiu 2020, ker naj bi oblasti v Moskvi mednarodnim preiskovalcem predale prirejene laboratorijske podatke.

Vprašljiv nastop na OI-ju leta 2020 in 2022

"Ruski olimpijski ekipi bodo prepovedali nastop na olimpijskih igrah v Tokiu ... Mislim, da se bo enako zgodilo za zimske igre na Kitajskem," je dejal Ganus za AFP po tem, ko je postalo jasno, da bo Wada predlagala štiriletni suspenz Rusije z mednarodnih tekmovanj. Ruski protidopinški šef pričakuje, da bo Svetovna protidopinška agencija predlog potrdila.

"To je resničnost," je za AFP povedal Ganus, potem ko je v ponedeljek odbor Wade izvršilnemu odboru podal predlogu za nov suspenz Moskve zaradi prirejenih laboratorijskih podatkov.

Kazni naj bi se še stopnjevale

Najboljši scenarij, do katerega lahko po mnenju Ganusa pride, je, da le omejijo nastope ruskih športnikov oziroma jih nekaj povabijo na OI, kot se je zgodilo za OI 2018 v Pjongčangu. Ruski športniki so na zadnjih zimskih olimpijskih igrah v Južni Koreji lahko nastopili v nevtralnih oblačilih brez nacionalnih simbolov, zastave na slovesnostih in državne himne.

Ganus poleg že omenjenih kazni za Rusijo zaradi zlorabe dopinga pričakuje še druge kazni, kot so omejitve ali prepovedi mednarodnih tekmovanj v Rusiji, izključitev ruskih funkcionarjev iz mednarodnih športnih zvez ter denarne kazni.

Svetovna protidopinška agencija od Rusije zahteva, da pojasni nepravilnosti v podatkih. Preiskovalci Wade sumijo, da je prejšnje vodstvo laboratorija v Moskvi manipuliralo in na ta način skušalo zakriti dopinške primere, ki jih je podpirala država. S predajo podatkov naj bi Rusija pokazala, da se uspešno bori proti dopinškim aferam, a je storila vse prej kot to, pravi Ganus.

K reševanju afere pozval tudi Putina

Ganus verjame, da je prišlo do tako velikih manipulacij, da le odgovori Wadi s strani ruskih oblasti tokrat ne bodo dovolj. Hkrati je dejal, da ne on ne njegov laboratorij nimata dostopa do baze podatkov.

Ganus, ki Rusado vodi od leta 2017, je prepričan, da Rusija nujno potrebuje novo športno vodstvo, predsednika Vladimirja Putina pa je pozval, naj posreduje. "Upam, da se bo predsednik aktivno vključil v reševanje težav. Najbolj tragično pri vsem tem je, da so naši športniki postali talci dejanj naših športnih funkcionarjev."

Preiskovalci Wade sumijo, da so se v osrednjem nacionalnem laboratoriju v Moskvi prikrojili analize pri več kot 1.000 vzorcih. Po izglasovanem sklepu pa bo Rusijo pred novim suspenzom lahko rešilo le Mednarodno športno arbitražno sodišče Cas v Lozani, na katerem bo lahko Rusija izpodbijalo novo prepoved.

Ruska športna javnost se ob tem sprašuje, kaj bo z evropskim prvenstvom v nogometu prihodnje leto, na katerem bo Rusija med prirediteljicami, v primeru, da bo prepoved obveljala. Štiri tekme so namreč na koledarju v Sankt Peterburgu, tri v skupini in ena četrtfinalna.

Afera okoli ruskega dopinga je izbruhnila leta 2015, ko je komisija Wade na podlagi pričanj žvižgačev našla dokaze o obsežnem s strani države sponzoriranem dolgoletnem sistemu zlorab.