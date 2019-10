Igralci Washingtona so si dali duška. Foto: Reuters

Houston je vodil večji del tekme, še v sedmem inningu je bilo 2:0 za gostitelje, ko sta Washingtonu uspela dva homeruna (Howie Kendrick in Anthony Rendon). To je bila sploh prva finalna serija v zgodovini, ko je vseh sedem tekem dobila gostujoča ekipa.

Nationalsi so sezono začeli z razmerjem zmag in porazov 19-31, skoraj nihče ni verjel v preboj v končnico, a to jim je uspelo. Nato pa so v končnici dobili kar pet tekem, na katerih bi s porazom končali sezono (tudi to je rekord).