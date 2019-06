Slovenci v kvalifikacijah stoodstotni

Prenosi iz Tacna na TV SLO 2 in MMC-ju

Tacen - MMC RTV SLO, STA

Prenosi iz Tacna na TV SLO 2 in MMC-ju. Foto: www.alesfevzer.com

Po uspešnem dopoldnevu, ko so si sobotni nastop na tekmi svetovnega pokala v kajaku in kanuju v Tacnu zagotovili vsi slovenski kanuisti in kajakašice, so se popoldne s savskimi brzicami uspešno spopadli še slovenski kajakaši in kanuistke.