Benjamin Savšek je na domači tekmi že zmagal. Foto: BoBo

"Naši tekmovalci na domači tekmi dosegajo zelo dobre rezultate, vajeni smo uvrstitev na stopničke. Tako pričakujemo tudi glede na rezultate z začetka sezone, da bodo uresničili najboljše vožnje na domači tekmi in da bodo tudi tako poskrbeli za vrhunski dogodek," je dejal direktor Kajakaške zveze Slovenija Andrej Jelenc.

Slovenske barve bodo v Tacnu branili kajakaši Peter Kauzer, Niko Testen in Martin Srabotnik, kanuisti Benjamin Savšek, ki je aktualni evropski prvak, Luka Božič, ki je v Bratislavi osvojil tretje mesto, in Anže Berčič, kajakašice Eva Terčelj, Ajda Novak in Eva Alina Hočevar. Slednja bo zamenjala poškodovano Uršo Kragelj. Med kanuistkami pa bosta ob Hočevarjevi tekmovali še Alja Kozorog in Lea Novak.

Savšek in Božič merita na stopničke

"Rezultati doslej kažejo, da se je priključilo nekaj tekmovalcev, ki so sposobni priti v finale, kar je za nas trenerje super. V kajaku sta Kauzer in Testen že bila v finalu, v kanuju sta konstantna Savšek in Božič, Terčeljeva je bila dvakrat v finalu, pa tudi Hočevarjeva se je pridružila tej skupini," je dejal trener Borut Javornik. Dodal je, da so znotraj teh tekmovalci, od katerih pričakujejo odlične uvrstitve. Na tekmi pa ne bo Kragljeve, ki si je v Bratislavi izpahnila ramo. Zato pa bo tam njena reprezentančna kolegica Terčeljeva, za katero je dober uvod sezone: "Mislim, da sem res imela uspešen začetek sezone, kar mi manjka, je lep zaključek oziroma dobra vožnja v finalu. To je moja želja. Poskušala bom odpraviti napake, ki se mi dogajajo med vožnjami."

Zagotovo bo med favoriti na domači tekmi tudi evropski prvak Savšek. "Zelo sem zadovoljen z evropskim prvenstvom in naslovom prvaka, mogoče pa se mi ni vse poklopilo v dveh finalih na svetovnih pokalih. Ampak sem dobro pripravljen in bom poskusil v finalu narediti še tiste podrobnosti in priti na stopničke." Visoke cilje ima tudi Božič: "Na začetku sezone v obdobju pred EP-jem sem se kar nekaj časa iskal, tudi na EP-ju nisem še dobro veslal, toda z začetkom svetovnih pokalov sem dobil pravi ritem. Že v Londonu je bilo četrto mesto uspeh, saj sem iskal prave nastavitve v čolnu, zamenjal sem tudi veslo. Zdaj se počutim super. Čaka nas domača tekma, vsi smo navajeni proge, in upam, da bom čim bolje odveslal."

Znamenito zapornico bodo prenovili

Vodja tekmovanja Jaka Marušič pa je poudaril, da bo po lanskoletnem fiasku ter težavah z vodo in vremenom tokrat vse boljše: "Pričakujemo in napovedujemo Tacen v najlepši obliki z idealnim vodostajem." Na tekmi, na kateri bo nastopilo 183 tekmovalcev iz 33 držav, bo dnevna vstopnina po pet evrov, otroci pa bodo mojstre brzic lahko gledali brezplačno. Preizkušnja, na kateri se bodo tekmovalci še zadnjič pognali skozi znamenito zapornico (to bodo prenovili), se bo s kvalifikacijami začela v petek, 28. junija, finalne vožnje pa so predvidene v soboto in nedeljo. Za nekakšen uvod v tekmovanje svetovnega pokala pa bodo organizatorji že v sredo, 26. junija, ob 17.30 na Ljubljanici izvedli ekshibicijsko tekmo paralelnega slaloma.