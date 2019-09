Boštjan Maček in Jasmina Maček sta za las ostala brez kolajne na mešani ekipni tekmi v olimpijskem trapu. Foto: www.alesfevzer.com

Zadnjo priložnost za to bodo imeli slovenski strelci spomladi prihodnje leto na evropskih kvalifikacijah, ob ugodnem razpletu bi si Slovenija četrtič izborila nastop na poletnih olimpijskih igrah.

Jasmino Maček in Boštjana Mačka so malenkosti ločile od odličja. Na današnji mešani ekipni tekmi v olimpijskem trapu sta osvojila sijajno šesto mesto, končni boj za tretje mesto pa jima je ušel po dodatnem razstreljevanju z italijansko in finsko navezo.

Družinska naveza Maček je kvalifikacijski del končala na četrtem mestu, potem ko je zadela 139 letečih tarč, od tega Boštjan Maček 70, njegova mlajša sestra pa 69 glinastih golobov.

Na letošnjem evropskem prvenstvu, ki je bilo ena zadnjih priložnosti za pridobitev kvote za Tokio, se nam resda ni izšlo tako kot na preteklih tekmovanjih, kljub temu pa bi celotno sezono ocenil za uspešno. Maček je bil skoraj na vseh tekmah svetovnega pokala v samem vrhu, tako konstantne sezone doslej še ni imel. Selektor Slovenije Nikola Mejaš

V dodatnem razstreljevanju za eno prosto mesto za bronasto kolajno – vanj sta se po kvalifikacijskem delu uvrstila Italijana Jessica Rossi in Mauro de Filippis, ki sta zadela 140 letečih tarč – se je "udarila" z drugo italijansko navezo Silvana Stanco-Giovanni Pellielo ter drugo finsko kombinacijo Satu Makela-Nummela-Eemil Pirttisalo, ki sta prav tako zadeli po 139 golobov, po hudem in ogorčenem boju pa sta izpraznjeno mesto zasedla Italijana.

V veliki finale današnje mešane ekipne tekme, ki bo premierno na programu poletnih olimpijskih iger prihodnje leto v Tokiu, so se prebili Španca Fatima Galvez in Albert Fernandez (143) ter Francoza Carole Cormenier in Antonin Desert (142).

To je bil hkrati tudi zadnji slovenski strelski nastop v mestecu ob Gardskem jezeru.

Za najboljši posamični izid je poskrbel Denis Vatovec, ki je zasedel deveto mesto, do finalnega nastopa šestih najboljših strelcev pa ga je ločil en zadeti glinasti golob.

Na članski tekmi sta nastopila še dva slovenska strelca. Maček je v konkurenci 85 strelcev stare celine zasedel 23. mesto, Matjaž Lepen pa je dvodnevno tekmo končal na 30. mestu.

Slovenija je v ekipni konkurenci v četrtfinalu izpadla proti Portugalski, edina slovenska predstavnica Jasmina Maček pa je osvojila 25. mesto.

V mladinski konkurenci so slovenske barve zastopali trije strelci: Rene Maček je zasedel 29., Žiga Juretič 37., Sašo Hrovat pa 40. mesto.