V Radencih bo igrala tudi najboljša slovenska šahistka Laura Unuk, ki je napovedala boj za sam vrh. Foto: BoBo

"Na srednjeevropskem pokalu smo že osvajali tudi najvišja mesta, članice so zmagale štirikrat (2002, 2005, 2006 in 2009), člani pa trikrat (1997, 2002, 2005). Tokat bodo igrale Laura Unuk, Lara Janželj, Zala Urh, Nuša Hercog in Larisa Kuhar. Igralke so tretje po ratingu, takoj za Avstrijo in Madžarsko. Moški so po ratingu deveti, predzadnji, in si želimo, da bi turnir končali višje. Igrali bodo Šebenik, državni prvak Boris Markoja, Žan Tomazini, slovenski podprvak Tim Janželj ter najboljši mladinec Jan Šubelj, ki še nima 15 let in je velik up slovenskega šaha," je ekipo predstavil selektor Matjaž Mikac.

"To bo največje slovensko šahovsko tekmovanje pri nas v tem letu, srednjeevropsko tekmovanje pripravljamo vnovič po desetletju, nastopili pa bomo z mlado ekipo," je na novinarski konferenci povedal predsednik Šahovske zveze Slovenije Milan Brglez.

Laura Unuk na tekmovanje med izpitnim obdobjem

19-letna Unukova, nekdanja mladinska svetovna prvakinja, je kljub mladosti že nekaj let stalna članica slovenske izbrane vrste. "Zelo sem vesela, da nastopam za reprezentanco, čeprav je tekmovanje ravno v izpitnem obdobju. Vse sotekmovalke so pripravljene vložiti svoje znanje za zelo za dober izid. Z Janžljevo imava visoka pričakovanja in če bodo vse v ekipi menile tako, lahko osvojimo prvo mesto. To je tudi moja želja, imam dober občutek," je optimistična Laura Unuk.

V odsotnosti prvega slovenskega šahista Luke Leniča bo moško vrsto, ki se bo merila s Švico, Češko, Hrvaško, Avstrijo, Madžarsko, Italijo, Slovaško, Nemčijo in Francijo, vodil Šebenik. "Na teh tekmovanjih sem osvojil že vse možne medalje, tudi zlato v Avstriji leta 2005. V ekipi so mladi obetavni igralci, ki bodo v prihodnje imeli velik vpliv v slovenskem šahu. Razen Švice, ki malo izstopa in bo prišla v svoji najmočnejši postavi, so razlike med ekipami zelo majhne in to, da smo po ratingu deveti, še ne pomeni, da bomo končali na repu."

Srednjeevropski ekipni pokal v šahu bo uvod v dva velika šahovska dogodka leta 2020 in 2021, ki bosta na Bledu. Prihodnje leto bo na programu posamično člansko evropsko prvenstvo, naslednje leto pa še ekipno člansko evropsko prvenstvo.