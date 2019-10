Igor Osredkar je odigral 150. tekmo za slovensko reprezentanco. Foto: www.futsal.si/Drago Perko

V petek se bo Slovenija pomerila z Ukrajino, ki je bila na prvi tekmi turnirja s 7:1 boljša od Kosova. V zadnji del kvalifikacij potujeta prvi dve reprezentanci, tretja in četrta pa v dodatne kvalifikacije za Euro 2022. Na svetovno prvenstvo, ki bo naslednje leto v Litvi, se uvrsti šest evropskih izbranih vrst. Slovenija na SP-ju v futsalu še ni nastopila.

Odlično je srečanje začel domači vratar, ki je najzaslužnejši, da se je Severna Makedonija ubranila uvodnega pritiska Slovencev, Adrijan Micevski pa je v osmi minuti gostitelje povedel v vodstvo z 1:0, toda Slovenija je že do odmora preobrnila rezultat. Na 150. tekmi je 75. zadetek dosegel kapetan Igor Osredkar, ki je izenačil, za 2:1 pa je zadel Nik Zajc.

V drugem delu se je razigral Čujec, ki je trikrat zatresel makedonsko mrežo. Najprej je bil uspešen že po 32 sekundah igre v drugem polčasu. Med strelce se je vpisal Matej Fideršek, piko na i pa je z dvema goloma postavil Čujec.

KVALIFIKACIJE ZA SP 2020

GLAVNI DEL, skupina 2, 1. krog:

SEVERNA MAKEDONIJA – SLOVENIJA 1:6 (1:2)

Micevski 8.; Osredkar 13., Zajc 14., Čujec 21., 31., 34., Fideršek 24.

UKRAJINA – KOSOVO 7:1 (2:1)

2. krog, petek ob 17.30:

SEVERNA MAKEDONIJA – KOSOVO

Ob 20.00:

SLOVENIJA – UKRAJINA

3. krog, nedelja ob 17.30:

UKRAJINA – SEVERNA MAKEDONIJA

Ob 20.00:

KOSOVO – SLOVENIJA

V elitni del, ki bo januarja in februarja, se uvrstita prvi in drugi. SP bo od 12. 9. do 4. 10. 2020 v Litvi.