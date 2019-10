Od štirih Slovencev je bila v kvalifikacijah hitrostnega plezanja s 36. mestom najboljša Lučka Rakovec, ki za drugo olimpijsko vstopnico Slovenk bije tudi interni boj z Mio Krampl. Foto: BoBo

Najboljša plezalka na svetu Janja Garnbret se je odločila, da bo kvalifikacije hitrosti izpustila in se pripravila na sobotno tekmo v težavnosti. Slovenci in Slovenke se tako tudi na zadnji hitrostni preizkušnji sezone niso prebili v osmino finala in izločilne boje.

Najhitrejši Slovenec v kvalifikacijah je bil Jernej Kruder, ki je steno s fiksnimi oprimki, premagal s časom 8,755 sekunde in zasedel 53. mesto. Anže Peharc se je v steni zadržal 9,1 sekunde in bil 55. Pri ženskah je Lučka Rakovec s časom 10,581 sekunde postavila 36. čas ženskih kvalifikacij, Mia Krampl je bila s časom 12,507 sekunde 46.

V izločilne boje se uvrsti najboljših 16 v vsaki od kategorij. Pri ženskah je norma za polfinale znašala 8,712 sekunde, pri moških pa je bil limit postavljen pri 6,057 sekunde.

Slovenki že uvrščeni na ključno tekmo v Toulouse

Zadnji preizkušnji sezone, konec prihodnjega tedna se bo karavana ustavila še v Inzaiu na Japonskem, bosta odločali tudi o zadnjih tekmovalcih, ki se bodo merili na kvalifikacijski tekmi za olimpijske igre konec novembra v Toulousu.

Nanjo sta že uvrščeni Rakovčeva in Kramplova, trenutno peta oziroma deveta v skupnem seštevku kombinacije, dobro kaže tudi Kruderju in Peharcu, ki sta trenutno na 18. oziroma 19. mestu.

Ena ženska kvota že zasedena

Garnbretova, ki je na prvem mestu v seštevku kombinacije, si je olimpijsko vozovnico priplezala že avgusta na SP-ju v Hačojiju. Vsaka država ima sicer na voljo le štiri olimpijske kvote, dve ženski in dve moški. V kvalifikacijah v Toulousu pa bo lahko nastopilo le 20 tekmovalcev oziroma tekmovalk.