Toja Ellison je poročena z enim najboljših lokostrelcev na svetu, Američanom Bradyjem Ellisonom, ki je osvojil že tri olimpijske kolajne, petkrat pa je postal tudi svetovni prvak. Foto: www.alesfevzer.com

Toja Ellison sodi v vrh svetovnega lokostrelstva. Leta je 2014 v Zagrebu postala svetovna prvakinja v disciplini sestavljeni lok, lani na svetovnem prvenstvu v Cortini pa je bila srebrna.

Ker disciplina sestavljeni lok ni del olimpijskega programa, 25-letna Ellisonova nastopa na svetovnih igrah. Nazadnje je bila leta 2017 v Vroclavu na Poljskem v svoji paradni disciplini na tovrstnem dogodku srebrna.

V Belorusijo bo sicer odpotovalo 71 slovenskih športnikov, od tega 39 tekmovalcev in 32 tekmovalk. Slovenci bodo nastopili v 13 športih. Glavno mesto Belorusije bo nasledilo Azerbajdžan, ki je poleti 2015 v Bakuju, kjer je Slovenija osvojila pet medalj, gostil prve evropske igre.

V Minsku, kjer bodo igre med 21. in 30. junijem, bo nastopilo več kot 4.000 športnikov in športnic iz 50 držav, ki se bodo merili v 15 športih in 23 disciplinah.