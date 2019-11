Slovenski ragbisti so na prvi tekmi navdušili, kako pa bo tokrat? Foto: rugby.si

Encijani po napredovanju v višjo raven tekmovanja nastopajo v skupini 1 jug. Nasproti jim stojijo izkušenejši in kadrovsko bolje podkrepljeni Hrvaška, Izrael, Ciper in favorit skupine Malta.

Pred tremi tedni je Slovencem za las zmanjkalo do velikega presenečenja, saj so proti Izraelu vodili do zadnje minute, vendar je robustnemu nasprotniku vendarle uspelo izenačiti in tako postaviti končni izid 28:28.

Slovence čaka eden najtežji preizkusov v zadnjem desetletju. Na Malti je ragbi priljubljen šport, njihove barve zastopajo profesionalni in polprofesionalni igralci, ki si večinoma kruh služijo na britanskem otočju.

"Tekma, ki nas čaka, bo zagotovo še težja kot proti Izraelu, saj gre za favorite skupine. Vsekakor smo se na Maltežane dobro pripravili, v tekmo gremo motivirani, da pripravimo še eno presenečenje," je odločen dolgoletni reprezentant Peter Kavčič.

Sobota ob 14.00:

SLOVENIJA - MALTA

Vrstni red: Hrvaška 9 (dvet tekmi), Slovenija 2 (1 tekma), Izrael 2 ( 1 tekma), Ciper 1 (1 tekma), Malta 0 točk (0 tekem).