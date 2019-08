Hannah Mills lovi 8. medaljo na svetovnih prvenstvih. Foto: EPA

Po vrsti sta osvojili šesto, 12. in deveto mesto, s čimer imata skupaj 62 točk. Vodstvo sta prevzeli Britanka Hannah Mills in Eilidh McIntyre s 24 točkami, saj sta nanizali dve zmagi in drugo mesto.

Prej vodilni Japonki Ai Kondo in Miho Jošioka sta padli na drugo mesto (skupaj 29 točk). Na tretje mesto sta napredovali Italijanki Elena Berta in Bianca Carus (51).

Najprej zmanjšati zaostanek, nato pa ...

"Kot kaže, sta nama Angležinji in Japonki zbežali, od tretjega do sedmega mesta pa smo si točkovno zelo blizu. Najin namen je s tremi dobrimi nastopi zmanjšati zaostanek za vodilnimi in priti v zaključni plov čim bližje tretjemu mestu, saj bova tako lažje napadli," razmišlja Tina Mrak.

Prvenstvo se bo končalo v petek.