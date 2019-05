Benjamin Savšek, Luka Božič in Anže Berčič so po petih letih znova na najvišji stopnički. Foto: Nina Jelenc

Ista trojica je naslov evropskih prvakov osvojila pred petimi leti na Dunaju. Slovenci so v dramatičnem boju za 16 stotink prehiteli domačine Francoze. Tretje mesto so osvojili Rusi, ki so zaostali 2,36 sekunde. To je na evropskih prvenstvih že 16. slovenska kolajna v ekipni konkurenci, sedma zlata.

Savšek, Berčič in Božič skupaj tekmujejo že osem let. Zaradi kakovosti posameznikov, izkušenj in tudi uigranosti so bili za mnoge glavne favoriti, kar so na zahtevni progi tudi dokazali. Na vmesnih časih so sicer tesno zaostajali za Francozi, ki so se na progo podali kot zadnji, na koncu pa so imeli 16 stotink prednosti. Če so lani na svetovnem prvenstvu za las ostali brez zlata, jim je bila tokrat tudi sreča naklonjena. Foto: Nina Jelenc

Slavje bo moralo počakati

"Vse tri 'egote' nam je uspelo združiti v eno. Uspela nam je odlična vožnja, napak nismo delali, res sem vesel, da smo uspeli priti do zlata. Zdaj smo prebili led in upam, da bomo na teh valovih uspešno 'surfali' še naprej. Boj je bil res tesen, na cilju je bilo napeto," je po zmagi dejal Savšek, ki s fanti še ne bo mogel proslaviti uspeha, saj ga že v soboto čaka posamični nastop.

"To tekmo bomo morali vsaj začasno pozabiti in se osredotočiti na posamični nastop. Jutri bo nova tekma, nov dan, vse bo šlo od začetka. Upam, da ta uspeh ne bo edini in da bom po jutrišnjem dnevu proslavljal dva," se nadeja Ljubljančan.

"Beni je spredaj dobro napadal, dobro naju je vodil, midva sva mu le sledila. Vse se je poklopilo, na koncu smo imeli tudi nekaj sreče," je kapetana pohvalil Božič, Berčič pa je dodal: "Vse težje kombinacije smo opravili brez napak, bilo pa je kar naporno. Že včeraj smo videli, da je proga zahtevna, marsikateri favorit je odpadel. Če ti ne steče, porabiš veliko energije. Ta rezultat pomeni, da smo usklajeni in da dobro delamo."

Kajakaši po pritožbi srebrni

Na ekipni tekmi kajakašev je Slovenija začela odlično, a na koncu je kazalo, da je medalja splavala po vodi, zasedli so sedmo mesto. Zlato je pripadlo Češki, druga je bila Nemčija, tretja pa Velika Britanija. A ti rezultati na slovensko veselje niso obveljali, saj so slovenskim kajakašem po pritožbi vrnili dve kazenski sekundi, kar je zadostovalo za osvojitev srebrne medalje.

Peter Kauzer, storil je napako za dve kazenski sekundi, Martin Srabotnik in Niko Testen so na koncu zaostali le za Čehi, ki so zmagali prepričljivo. Tretji so bili Nemci.

Slovenski kajakaši Peter Kauzer, Martin srabotnik in Niko Testen so postali evropski podprvaki. Foto: BoBo

Na ekipni tekmi kajakašic pa je bila Slovenija v sestavi Eva Terčelj, Urška Kragelj, Ajda Novak osma. Slavila je Francija pred Nemčijo in Avstrijo.

V živo

Kauzer uspešno začel branjenje naslova

Dopoldne je bilo rezervirano za kvalifikacije kajakašev in kanuistk. Od slovenskih tekmovalcev so se v nedeljski polfinale uvrstili trije kajakaši, kanuistke pa so ostale praznih rok.

V prvi vožnji sta si napredovanje zagotovila Martin Srabotnik s 13. in branilec naslova Peter Kauzer s 15. časom, prepočasna za uvrstitev med najboljših 20, ki so se uvrstili v polfinale, sta bila Žan Jakše in Niko Testen.

Slednji je nato opravil popravni izpit, v drugi vožnji je kljub dotiku in dvema kazenskima sekundama osvojil peto mesto, brez kazni bi bil drugi najboljši. Iz druge vožnje se je v polfinale uvrstilo deset tekmovalcev, Jakše je bil 14.

"Glede na to, da proga ni bila preveč zahtevna, le ena kombinacija je bila taka, da je odločala, zato jo je bilo treba prevoziti brez napak. Tako sem se je lotil nadzorovano, pri vsakih vratih sem pazil, tako da nisem bil tako suveren. Posledica je nekoliko slabši čas, a cilj sem izpolnil," je dejal olimpijski podprvak Kauzer, ki je za najboljšim Britancem Josephom Clarkom zaostal več kot šest sekund. Britanec je bil tokrat razred zase, saj je že drugi najhitrejši – Čeh Jiri Prskavec – zaostal tri sekunde in 31 stotink.

"Težko komentiram njegovo vožnjo, ker je nisem videl. A moram reči, da je to stalnica, Clarke je v kvalifikacijah vedno super hiter," zaradi zaostanka ni bil zaskrbljen Kauzer, ki sicer ne čuti nobenega pritiska: "Čeprav sem motiviran, pa lahko rečem, da zadnja leta veslam bolj za svojo dušo, vse, kar bo dodatno prišlo, bo le češnja na torti."

Kanuistke brez polfinala

V polfinale se ni uspelo uvrstiti nobeni izmed slovenskih kanuistk. V prvi vožnji so bile vse kar precej prepočasne za uvrstitev med najboljših 15, v drugi je bila najbližje petemu mestu, ki je še zagotavljalo polfinalni nastop, Alja Kozorog. Osvojila je deveto mesto, a je imela kar precejšen zaostanek. Eva Alina Hočevar, svetovna mladinska prvakinja in hčerka nekdanjega tekmovalca Simona Hočevarja, je bila 11., višjo uvrstitev so ji preprečile napake pri vratcih, zaradi katerih si je prislužila šest kazenskih sekund, Lea Novak pa je osvojila 18. mesto.