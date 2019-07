Srbi so morali priznati premoč Špancem. Foto: EPA

Španci se bodo v polfinalu zoperstavili branilcem naslova in olimpijskim prvakom iz leta 2012 Hrvati, ki so v četrtfinalu premagali Nemčijo z 10:8.

Za zmago Španije je zadelo devet različnih igralcev. Med zadnje štiri ekipe SP se je Španija uvrstila prvič po letu 2009, ko je bila na koncu druga. Boljša je bila v finalu Srbija.

Olimpijski prvaki iz Ria 2016 Srbi so v Gvangdžuju igrali brez številnih zvezdnikov. V četrtfinalu so obstali drugič po letu 2006. Svetovni prvaki so bili v letih 2009 in 2015, drugi leta 2011 in tretji 2017.

Madžarska proti Italiji

Na preostalih dveh četrtfinalnih tekmah je Madžarska z 10:9 ugnala Avstralijo, Italija pa s 7:6 Grčijo.

Polfinalni tekmi bosta na sporedu v četrtek.

SVETOVNO PRVENSTVO, Južna Koreja

POLFINALE, Gvangdžu

Polfinale, četrtek:

ŠPANIJA - HRVAŠKA

MADŽARSKA - ITALIJA



Četrtfinale:

Srbija - ŠPANIJA 9:12

HRVAŠKA - Nemčija 10:8

MADŽARSKA - Avstralija 10:9

ITALIJA - Grčija 7:6