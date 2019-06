Katja Fain je dosegla štiri zmage. Foto: Reuters

Fainova je slavila še na 400 m prosto, 200 m mešano in v nedeljo na 100 m prosto. Za zelo dobro se je izkazala odločitev selektorja Gorazda Podržavnika, ki je že v petek potrdil odhod mlade Mariborčanke v Azijo, pa čeprav je normo za SP uradno zgrešila za nekaj desetink, a je bil ravenski strokovnjak s plavalko na višinskih pripravah, kjer je videl vloženi trud in takoj dal zeleno luč za odhod na SP.

Plavalka je nadaljevala z doseganjem osebnih rekordov, Podržavniku pa se je na najboljši mogoči način oddolžila v soboto, ko je na 400 m prosto tudi uradno dosegla normo za SP, z dobrimi dosežki pa nadaljevala na tudi v drugih disciplinah. Z dosežkom 8:37,16 ob zmagi na 800 m prosto je prepričala tudi Odrova.

"Z dosežki sem zadovoljna. Dvakrat sem potrdila normo za svetovno prvenstvo, na 400 m prosto pa sem si želela še nekaj boljši izid, a zdaj vem, kje so rezerve in bom to na SP skušala popraviti. Mislim, da smo to sezono res dobro zastavili in zdaj upam, da bo šlo vse po načrtih in da bom to potem potrdila tudi na prvenstvu," je po tekmi povedala Fainova.

Anja Klinar si je želela normo, a ji je še ni uspelo doseči. Foto: www.alesfevzer.com

Načrti pa se niso izšli izkušeni Radovljičanki Anji Klinar, ki je na 400 m prosto prav tako napadala normo za SP, a bila v eni lepših tekem prvenstva v dvoboju s Fainovo s 4:12,30 za nekaj desetink prekratka. V nedeljo je Klinarjeva dodala še zmago na 200 m delfin, a bila za odhod na Korejski polotok prepočasna. "Anja usklajuje študij in plavanje, zato trenira nekaj manj. Žal se ji ni vse izšlo po načrtih, a ob boljšem dnevu bi bilo lahko tudi obratno. Seveda sva računali z normo," je po tekmi priznala njena trenerka Urška Potočnik.

Daleč od načrtovane norme je ostala tudi Janja Šegel, pred štirimi leti eden največjih upov slovenskega plavanja. Izkušena olimpijka Tjaša Vozel iz kranjske Zvezde pa ostaja najboljša plavalka prsnega sloga v državi. Velja omeniti tudi ameriško gostjo Eriko Brown, ki je v Kranj pripotovala na povabilo Petra Johna Stevens. Slednja se je odločila za maratonski program, dosegla kar šest zmag in osvojila eno drugo mesto. Na 200 m prosto jo je ugnala Fainova.

Moška del tekmovanja je pokazal na trenutno večjo rezultatsko luknjo v tej konkurenci. Mednarodno je z dosežki primerljiv le Peter John Stevens, pa tudi on vsaj v Kranju s svojimi dosežki ni prepričal, čeprav ima za pripravo na 50 m prsno do SP še kar nekaj časa. Vsaj v Kranju je Stevens ostal brez absolutne zmage. Na daljših razdaljah pa še vedno kraljuje Martin Bau, ki se je po plavalni karieri odločil za triatlonsko, a vsaj za zdaj tudi v bazenu še vedno nima konkurence.

"Tekma je minila po predvidevanjih. Sam sem si želel še malo močnejšo konkurenco. Na 100, 200 in 400 m prosto smo recimo videli zelo dobre in napete tekme, druge pa je malo manjkala konkurenca. Vesel sem za Krajo Fain in njeno formo, dobro je nastopila Odrova, žal pa mi je za Klinarjevo in Šeglovo, a tokrat žal ni šlo," je na kratko najpomembnejše na DP povzel selektor Podržavnik, ki bo v naslednjih dneh oblikoval dokončen seznam potnikov za SP. Na njem so trenutno Fainova, Odrova, Neža Klančar, ki na DP ni nastopila, Peter John Stevens in daljinska plavalka Špela Perše. Kot ena od možnosti za Korejo pa se še vedno ponuja ženska štafeta na 4 x 200 m prosto.

Prihodnji konec tedna se bodo plavalci predstavili na mednarodnem mitingu na Ravnah na Koroškem.