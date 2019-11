Najboljši slovenski posameznik v tem športu je na meji uvrstitve na poletne olimpijske igre prihodnje leto v Tokiu. Foto: Radio Maribor

Do letošnjega tekmovanja v Bariju nosilec po ene zlate in srebrne ter treh bronastih medalj na evropskih prvenstvih je na italijanskem škornju najprej premagal Portugalca Tiaga Gomesa s 15:8 in Španca Rosa Gomeza z 19:15, v polfinalu pa je bil od njega malenkost boljši Nemec Alexander Bachmann, ki je tesno slavil z 18:17.

"Prva dva dvoboja sta bila dobra, Ivan ju je oddelal suvereno in po dogovoru. V polfinalu mu je zmanjkalo malo sreče. Z Nemcem sta si bila po točkah blizu. Lahko rečem, da so na koncu o finalistu odločale zadnje stotinke dvoboja," je izjemno razburljiv polfinalni dvoboj opisal reprezentančni trener Dragan Zarić.