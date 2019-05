Anamari Velenšek je v Bakuju zasedla tretje mesto. Foto: www.alesfevzer.com

Velenškova, nosilka brona z zadnjih olimpijskih iger v Rio de Janeiru, je še enkrat potrdila izredno delo nog. Najprej je proti Francozinji dosegla met, potem ko je tekmici z izbijanjem leve noge zrušila ravnotežje. Nato je to ponovila na polovici dvoboja, kjer je bil met še bolj prepričljiv, pa čeprav je pred tem 26-letna nasprotnica pripravila dober prijem, nato pa jo je varovanka Marjana Fabjana še drugič v dvoboju presenetila in si tri dni pred 28. rojstnim dnem pripravila tudi prvo darilo. Pred tem je Velenškova opravila z nekdanjo dvakratno svetovno podprvakinjo Mario Suelen Altheman, ki jo je letos ugnala že v Parizu. V četrtfinalu je s tatamija v podaljšku poslala Ukrajinko Galino Tarasovo, proti kateri si je v uvodu nabrala že dve kazni in morala spremeniti način boja. V polfinalu pa je bila močnejša kasnejša zmagovalka Ukrajinka Jelizaveta Kalanina.

"Za mano je dolg dan s štirimi težkimi dvoboji, ki so težki tudi zato, ker se tekmovalke med seboj dobro poznamo. Zelo zahteven je bil predvsem drugi s podaljškom, kjer je bilo po dveh kaznih zame tudi psihološko težko, a je tekmica začela popuščati, kar me je dodatno motiviralo. Polfinale sem sicer izgubila, a sva s Kalanino 'tam, tam'. Danes je izkoristila eno napako in prednost obdržala. Vesela sem, da se mi je spet uspelo zbrati v boju za bron," je dan v Azerbajdžanu pokomentirala Velenškova.

Apotekarjeva na petem mestu

V kategoriji do 78 kg je Klara Apotekar osvojila peto mesto. 21-letna judoistka je imela izredno težak žreb. V polfinalu je bila od nje boljša druga nosilka brona z lanskega EP-ja v Izraelu 22-letna Nemka Anna-Maria Wagner, ena od novink sezone, ki se je v 2019 že veselila zmag v Antalyi in Marakešu ter drugega mesta na domačem grand slamu v Düsseldorfu. Tokrat je bila taktično neprevidna tekmovalka celjskega Sankakuja in morala po kaznih predčasno s tatamija.

V repasažu si je Apotekarjeva v boju z Nizozemko Marhinde Verkerk priborila možnost, da se po Tel Avivu in Düsseldorfu še tretjič v sezoni na veliki tekmi povzpne na stopničke. A prevelika ovira v odločilni tekmi je bila aktualna evropska prvakinja Francozinja Madeleine Malonga, letos že zmagovalka Pariza, ki je v odločilni tekmi po minuti in 20 sekundah najprej dosegla vazari, po dobri polovici dvoboja pa še ipon.

Vito Dragić je v kategoriji nad 100 kg v dvoboju z Grigorijem Zakaridzejem zdržal le 27 sekund. Gruzijec je že po 13 sekundah dosegel vazari, nato pa nadaljeval akcijo in jo zaključil z iponom. V prvem krogu se je v kategoriji do 90 kg poslovil tudi Mihael Žgank v kategoriji do 90 kg, ki tekmuje za Turčijo.