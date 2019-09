Kranjski vaterpolisti bodo v tej sezoni predvsem nabirali izkušnje. Foto: Triglav

Za Triglav so zadeli Benjamin Popovič trikrat, Matic Rahne, Dejan Gostič, Andraž Pušavec in Aljaž Troppan po enkrat.

Trener kranjske ekipe Primož Troppan z videnim ni bil nezadovoljen. "Tekma je bila v vodi zelo enakovredna in v statistiki smo imeli celo več strelov na gol. A plačali smo davek neizkušenosti. Igralci so se pri zaključevanju akcij kar malce ustrašili, sicer bi o zmagovalcu lahko odločal gol ali dva."

Kranjski vaterpolski delavci se najbolj veselijo, da se klub po šestih letih vnovič vrača v regionalno ligo. "To je nov začetek. Pomemben, a seveda težak. Igralci so v večini stari 18, 19 let in najbolj jim manjka prav to, da igrajo z izkušenimi ekipami. Te izkoristijo in kaznujejo vsako napako, ki jo narediš. Le tako se je moč učiti in prav v tem elementu pričakujem največji napredek," še pravi Troppan, ki je ekipo sestavil zgolj z domačimi vaterpolisti.

Prepričan je, da bodo njegovi varovanci lahko kmalu enakovredno igrali v drugoligaški regionalni konkurenci z ekipami iz Srbije, Hrvaške in Črne gore. "Prvo leto bo na vrsti predvsem učenje. Tudi z našo generacijo je bilo podobno. Tudi mi smo na začetku visoko izgubljali v mednarodni konkurenci in v štirih letih prišli na visoko raven. Zdaj je ekipa podobna, imamo visoke in močne fante z velikim potencialom," je še prepričan nekdanji kapetan slovenske reprezentance.

Troppan poudarja, da je odločitev, da se Triglav priključi jadranski ligi, pomembna že zaradi pristopa na treningih, kar samo po sebi pomeni napredek. "Fantje so začutili priložnost in pristop je še resnejši, še bolj so pripravljeni trenirati. Tudi odnos do tekme je resnejši ... Za zdaj gre vse v pravo smer."

Troppan je eden treh vaterpolistov iz najmočnejše generacije Triglava, ki delajo v klubu. Že dolga leta je tam Tadej Peranović, vlogo športnega direktorja pa je prevzel Krištof Štromajer.

Prva domača predstava Triglav čaka v soboto, ko na Gorenjsko prihaja Galeb iz Makarske.