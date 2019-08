Anamari Velenšek je klonila pred Japonko Akiro Sone. Foto: www.alesfevzer.com

Velenškova, bronasta na zadnjih olimpijskih igrah v Rio de Janeiru v nižji kategoriji, je po pričakovanju ekspresno opravila prvi nastop v kategoriji nad 78 kg. Potem, ko je bila v prvem krogu prosta, je borka celjskega Sankakuja po hitrem postopku odpravila 21-letno Izraelko Raz Hersko, nosilko odličij z zadnjih dveh evropskih prvenstev do 23 let.

Druga kazen po mnenju slovenskega tabora neupravičena

Varovanka Marjana Fabjana je od začetka nadzorovala tekmico, še pred polovico borbe pa se je v končnem prijemu odštela ura in zadonel je gong za predčasno zmago. Že naslednja borba pa je bila za biti ali ne biti. Tekmica 28-letne Celjanke je bila šesta tekmovalka s svetovne lestvice Japonka Akira Sone, lanska azijska prvakinja in letos zmagovalka Zagreba ter tretjeuvrščena v Parizu. 19-letna Japonka je ob obeh letošnjih uspehih ugnala tudi Velenškovo, v Parizu v odločilni tekmi za bron. Tokrat nobena od tekmic v sami borbi ni uspela s katero od tehnik in borba je šla v podaljšek. V slabšem položaju pa je bila Velenškova, ki je že prejela dve kazni, drugo po mnenju slovenskega tabora neupravičeno, zato je bila prisiljena napadati. Japonka je to znala kaznovati in eno od akcij v podaljšku je izkoristila za ipon.

Dragić zelo blizu zmage, nato naredil napako

Tudi Vito Dragić je bil v kategoriji nad 100 kg prvem krogu prost, Rachid Sidibe iz Burkine Fasa pa za 26-letnega tekmovalka bistriškega Impola po pričakovanjih ni predstavljal prevelike ovire. Minuto in pol pred gongom je Dragiću uspel met za vazari. Povsem drugačen je bil izziv v naslednji borbi, ko je na nasprotni strani blazine stal 32-letni Brazilec David Moura, nosilec srebra z letošnjega panameriškega prvenstva in tretji tekmovalec s svetovne lestvice. A Bistričan se uveljavljenega in izkušenega tekmeca ni ustrašil ter imel večji del borbe celo manjšo pobudo. Tudi v tem primeru v rednem delu ni prišlo do odločitve. V prvi minuti podaljška je nato zadišalo po presenečenju, ko je Dragič v parterju Brazilca že spravil na hrbet. Za začetek odštevanja za končni prijem pa bi moral izvleči le še nogo iz Brazilčevih. Pri tem je slovenski reprezentant naredil napako, kar je Južnoameričan kaznoval in s hitro reakcijo obrnil položaj na tatamiju. Njegov prijem pa je bil pri tem dovolj trden za zmago.