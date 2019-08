Elita jadralcev v razredu 470 bo morala na začetek prvenstva počakati do ponedeljka. Foto: Jadralna zveza

Po napovedih bi ga moral veter pihati z močjo od 6 do 9 vozlov iz južne smeri, toda merilni instrumenti so jih v zalivu Sagami zaznali največ pet.

Kljub temu je regatni odbor dvakrat pognal tekmovalno kolesje. Prvi poskus se je izjalovil že med startom, drugi pa po dvajsetih minutah, ko bi morale posadke obpluti prvo oznako.

Ker po pol ure čakanja ni bilo bistvenega izboljšanja, so organizatorji 182 jadralcev in jadralk iz 29 držav poslali nazaj na kopno.

Načrtovane tri plove bodo nadomestili v ponedeljek. Štart prvega je predviden ob 7. uri zjutraj po slovenskem času.

Velike načrte imata na prvenstvu Tina Mrak in Veronika Macarol, najboljša slovenska ekipa lanskega leta. "Štartali bova na polno, saj si želiva zelo dobrega rezultata. Greva na medaljo. Priprave na prizorišču so ves teden potekale zelo dobro, imeli smo odlične razmere za treninge na morju," je pred dnevi, ko je v Enošimi pihalo še z močjo do 17 vozlov, povedala krmarka Tina Mrak.