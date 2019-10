Deset let je minilo od zadnje slovenske zmage v Tržaškem zalivu. Foto: Enej Česnik

Way of Life je skrajšano regato dobila v času ure, 54 minut in 10 sekund. Druga je bila črnogorska posadka Shining, ki je s krmarjem Milošem Radonjićem dobila sobotno izvedbo regate Na Barcolano iz Slovenije. Tretja je bila posadka jadrnice Scorpio, četrta pa Adristc Europa Dušana Puha. Po podatkih organizatorja je nastopilo 2.015 jadrnic, kar je sicer manj od lanske rekordne izvedbe, ko je nastopilo 2.689 posadk. Za letos so se organizatorji odločili omejiti število jadrnic na 2.600.



Vinčec je bil izjemno vesel zmage, svoje prve na Barcolani, ki pa ni bila pričakovana. 38-letni Koprčan je lastnik 24-metrske Way of Life, od sredine leta pa ima v najemu tudi jadrnico Morning Glory, ki je slabe tri metra daljša in velja za eno najhitrejših jadrnic na svetu. A zaradi pravnih zapletov med lastnikom in prejšnjim najemnikom - spor se rešuje na sodišču - s to v Tržaškem zalivu ni mogel izpluti. Vinčec je kljub temu posadko na Way of Life uspešno vodil od starta do cilja v edinih pogojih, v katerih se je lahko nadejal zmage.



Večina jadrnic je namreč po znaku za start in topovskem strelu ostala skorajda na mestu, tudi največje tekmice Vinčeca na regati. Way of Life se je tako ob uvodu vse bolj oddaljevala od tekmecev, imela na prvi boji zelo veliko prednost, ki jo je nato v skrajšani regati brez težav ohranila do cilja.

Vinčec, ki je v razredu finn dvakrat nastopil na olimpijskih igrah, se je pridružil dvema dosedanjima slovenskima zmagovalcema, ki sta skupaj slavila petkrat. Najuspešnejši slovenski krmar na Barcolani Mitja Kosmina, ki je lani štirinajstič zasedel drugo mesto, ima štiri zmage, Puh pa eno iz leta 1994 z jadrnico Fanatic. Kosmina je med letoma 1995 in 1997 trikrat zmagala z Gaia Legend, zaradi tega pa je slovenska posadka pokal prejela tudi v trajno last, leta 2009 pa je bil prvi z Maxi Jeno. To je bila tudi zadnja zmaga slovenske jadrnice v Tržaškem zalivu.



Fotogalerija: Reuters