Prvič svetovno prvenstvo v ragbiju poteka v deželi, ki ne sodi med velesile tega športa, medtem ko se na prvaka izven matičnih anglosaških dežel še čaka. Foto: EPA

Prvenstvo na Japonskem se ob 12.45 v Tokiu začenja z obračunom Japonska - Rusija, končalo pa se bo 43 dni kasneje v ponedeljek, 2. novembra. Gre za v mnogih pogledih prelomen turnir. Prvič se bo odvijalo v Aziji in prvič v državi, ki ne spada v krog tradicionalnih domovanj ragbija, ki po podatkih mednarodne ragbi zveze World Rugby zadnja leta beleži rast v večkratnikih tako v gledanosti kot udeležbi ravno v netradicionalnih središčih.

Japonska gosti ragbijsko svetovno prvenstvo, ki bo po številu tujih obiskovalcev in gledalcev po svetu, največji športni dogodek leta na svetu. Odlična generalka za poletne olimpijske igre, ki jih prihodnje poletje gosti Tokio. Foto: Reuters

Cilj Japoncev - prvič v izločilne boje

V tem pogledu je Japonska že dolga leta vodilna v Aziji. Na letošnjem turnirju ostaja edina udeleženka SP-ja z največje celine, doslej pa je sodelovala na vseh turnirjih, odkar se je SP prvič igralo leta 1987. Tekmovalno si na domačih tleh želi prvič napredovati iz skupinskega dela, zanjo pa bo organizacija SP-ja tudi pomemben preizkus pripravljenosti na gostiteljstvo olimpijskih iger 2020.

Dežela vzhajajočega sonca je pripravljena na obisk vsaj 600.000 tujih ljubiteljev ragbija. Prireditelji bodo na dogodku preizkusili nove varnostne tehnologije, ki bodo imele pomembno mesto tudi na OI, med njimi tudi računalniško prepoznavo obrazov za vstop na stadione.

Prodanih skoraj 1,8 milijona vstopnic

Turnir se sicer ne bo odvijal na novem olimpijskem stadionu, ki zaradi sprememb pri načrtih gradnje še ni nared. Veliki finale bo zato na nacionalnem stadionu v Jokohami, ki bo eno od 12 prizorišč prvenstva. Skupaj bo na sporedu 48 tekem, organizatorjem pa je uspelo prodati skoraj vseh 1,8 milijona vstopnic.

Izmed 20 udeleženk jih bo znova največ, osem, iz Evrope. Poleg štirih držav britanskega otočja (Anglija, Wales, Škotska in Irska) bodo nastopile še edina kontinentalna velesila Francija ter Italija, Gruzija in Rusija. Pet nastopajočih držav prihaja iz Oceanije (Avstralija, Nova Zelandija, Fidži, Samoa in Tonga), štiri z ameriških celin (Argentina, Kanada, Urugvaj in ZDA) in dve iz Afrike (Južnoafriška republika in Namibija).

Pokal za svetovne prvake se imenuje pokal Webba Ellisa, ki se mu pripisuje iznajdbo ragbija. Pokal je replika pokala iz leta 1906, ki so ga izbrali kot primernega, da ga dvignejo svetovni prvaki v "barbarskem športu, ki ga igrajo džentelmani". Foto: EPA

Irska prvič na vrhu svetovne lestvice

Za razliko od preteklih svetovnih prvenstev, pred začetkom turnirja na Japonskem ni resnično izpostavljenega favorita za končno slavje. Nova Zelandija sicer brani dvakratni svetovno krono in želi rekordni četrti naslov, a na svetovni lestvici ni več prva. Trenutno je prva ragbijska reprezentanca Irska, vendar sočasno je Južna Afrika letos že osvojila zadnjo izvedbo Rugby Championship, medtem ko je Wales v marcu postal prvak Šestih narodov. Anglija je zmagovalka 10 od 14 tekem, minimalni cilj Avstralije je ponovitev finala iz zadnjega SP-ja 2015.

Na zadnji lestvici z 10. septembra je sicer prvič v zgodovini vodstvo prevzela Irska, ki pa je na stavnicah četrta z dvakrat manjšimi možnostmi za zmago v primerjavi s tretjeuvrščeno Anglijo, pred katero sta Južna Afrika in z najmanjšo kvoto oz. z največ možnostmi Nova Zelandija.

Izjemna gledanost po svetu

Zadnje svetovno prvenstvo leta 2015, ki se je igralo v zibelki ragbija v Angliji, si je po podatkih organizatorjev na stadionih ogledalo 2,35 milijona gledalcev, prenose tekem pa več kot milijarda ljudi. Tako je po trditvah ragbi oblasti to postal tretji največji športni dogodek na svetu za SP-jem v nogometu in olimpijskimi igrami.

O slednjem se sicer mnenja krešejo, saj je zaradi različnih formatov tekmovanj podatke o gledanosti in prihodkih težko primerjati med ostalimi velikimi dogodki, kot so finale ameriškega nogometa Super Bowl, finale Lige prvakov, kolesarska dirka po Franciji, SP v kriketu in SP v formuli 1 ...

Kdo bo ponagajal velikim?

Ne glede na to bo svetovno prvenstvo na Japonskem odmevalo v vsaj 20 državah po celem svetu, po mnenju poznavalcev pa bo zaradi zahtevnih podnebnih razmer na Japonskem, predvsem velike vlage, na turnirju moč pričakovati tudi številna odmevna in zanimiva presenečenja.



Štrene izpostavljeni šesterici bi kaj lahko premešale Argentina, dvakratna polfinalistka iz zadnjih treh prvenstev, nadarjena vrsta Škotske, vedno nepredvidljiva Francija. Na zadnjih prvenstvih je vedno zablestela kakšna reprezentanca iz Tihega oceana, v najboljšem stanju je predvidoma Fidži.

Ali se bo prevlada "vseh črnih" končala ali celo nadaljevala? All Blacks oz. Nova Zelandija je osvojila SP 2015 v Angliji in SP 2011 na domačih tleh, leta 1995 so po podaljšku izgubili znameniti finale proti Južni Afriki, na prvem SP-ju leta 1987 pa so zmleli Francijo. Brez uvrstitve med najboljše štiri so "kiviji" ostali le na SP-ju 2007 v Franciji. Foto: EPA

SKUPINA A

IRSKA

ŠKOTSKA

JAPONSKA

RUSIJA

SAMOA

SKUPINA B

NOVA ZELANDIJA

JUŽNA AFRIKA

ITALIJA

NAMIBIJA

KANADA

SKUPINA C

ANGLIJA

FRANCIJA

ARGENTINA

ZDA

TONGA

SKUPINA D

AVSTRALIJA

WALES

GRUZIJA

FIDŽI

URUGVAJ

Štirje tedni skupinskega dela

V skupinskem delu vsaka reprezentanca igra z drugo, zelo pomembna je razporeditev urnika, saj na primer Novozelandci med prvo in drugo tekmo počivajo kar 10 dni, nato pa imajo samo tri dni predaha do tretje tekme. Skupinski del se bo zaključil 13. oktobra. V izločilne boje napredujeta najboljši ekipi skupine, četrtfinalni dvoboji bodo potekali 19. in 20. oktobra, polfinalni tekmi bosta 26. in 27. oktobrat in na koncu 2. novembra pride veliki finale v Jokohami.