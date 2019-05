Zmagala je Rusinja Arina Averina (23,200) pred sestro dvojčico Dino (22,950). Enojajčni dvojčici sta si med seboj razdelili vse zmage na tem EP-ju. Arina je slavila še z žogo, Dina pa z obročem in s trakom. Rusija je zmagala tudi ekipno.

Jekaterina Vedenejeva lovi tudi uvrstitev na olimpijske igre prihodnje leto v Tokiu. Foto: MMC RTV SLO

24-letna Vedenejeva slovenske barve brani od jeseni. V Azerbajdžanu je Sloveniji priborila tudi mesto na prestižnem zaprtem evropskem prvenstvu v Kijevu v olimpijskem letu 2020, potem ko je bila v kvalifikacijskem mnogoboju, v katerem štejejo tri najboljše sestave od štirih, deseta.

V sestavi s kiji je imela že v kvalifikacijah sedmi izid (20,525). Uvrstitev v finale do sobote na EP-jih ni uspela še nobeni Slovenki.

Vedenejeva, ki lovi tudi uvrstitev na olimpijske igre prihodnje leto v Tokiu, je blestela že v petek, ko je imela tako z obročem (19,750) kot žogo (19,450) deseti dosežek. V soboto se je na isto mesto uvrstila s trakom (18,050).

Še je prostor za izboljšave

"Zelo sem zadovoljna s svojimi nastopi na evropskem prvenstvu. Srečna sem, ker sem prišla do finala in sem lahko danes prikazala vse, kar znam, in dobila zase dovolj visoko oceno. Seveda pa je še prostor za nadaljnje izboljšave, zato se bom izpopolnjevala še naprej," je dejala Vedenejeva.

"V slovenskem taboru smo zelo veseli, da nam je na EP-ju uspelo uresničiti cilj - uvrstitev na EP 2020. Jekaterina je ta cilj z uvrstitvijo v finale s kiji celo presegla. Naša druga predstavnica, mlada Aleksandra Podgoršek (ima 17 let, op. a.) žal ni zdržala psihološkega pritiska in je brez napak naredila le vajo s kiji (23. mesto) ter s tem zapravila priložnost za uvrstitev med najboljših 24," je prvenstvo ocenila trenerka in mednarodna sodnica Alena Jakubovska. Podgorškova je kvalifikacije končala na 30. mestu.