Živa Dvoršak je nastopila že na olimpijskih igrah v Londonu 2012 in tudi Riu de Janeiru 2016, najboljši izdi pa ima 11. mesto v disciplini zračna puška na 10 m iz britanske prestolnice. Foto: STA

Zmagala je Švicarka Nina Christen (457,1 kroga), druga je bila Kitajka Mengyao Shi (456,6), tretja pa Kazahstanka Jelizaveta Korol (445,7), najboljša slovenska strelka zadnjih let Živa Dvoršak pa je s 425,6 kroga osvojila peto mesto.

Christenova in Shijeva sta po današnji preizkušnji v New Delhiju osvojili olimpijsko normo za nastop v Tokiu, druge tekmovalke pa bodo priložnost za to imele na naslednjih tekmah za svetovni pokal, ki bodo med 21. in 29. aprilom v Pekingu, med 24. in 31. majem v Münchnu ter med 26. avgustom in 3. septembrom v Rio de Janeiru.

Izenačen drugi najboljši izid svetovnega pokala

Že ponedeljkova eliminacijska tekma za torkovo osrednjo tekmo je pokazala, da je Dvoršakova v kraljevski strelski disciplini v sijajni formi, saj je v konkurenci 80 strelk iz celega sveta zasedla sijajno peto mesto. Dvoršakova je bila v velikem finalu po klečečem položaju s 152,6 kroga na četrtem mestu, po ležečem je nazadovala na šesto (305,3), v stoječem položaju pa se je krčevito borila za vsak strel in preboj na stopničke, na koncu pa osvojila končno peto mesto.

"Gremo dalje," je po finalnem nastopu v prestolnici Indije na svojem Facebook profilu zapisala 27-letna Ljubljančanka. To je njen drugi najboljši dosežek na dosedanjih tekmah za svetovni pokal, na lanski preizkušnji v južnokorejskem Changwonu je osvojila tretje mesto v disciplini MK puška trojni položaj, peto mesto pa je dosegla tudi na tekmi z zračno puško na Pragerskem 2014.

Sredi marca sledi EP v Osijeku

Dvoršakova je pred današnjo tekmo v strelskem maratonu v New Delhiju nastopila tudi na tekmi z zračno puško in osvojila 25., njena reprezentančna kolegica Urška Kuharič pa 45. mesto. Rajmond Debevec, edini slovenski predstavnik v Indiji, je z malokalibrsko puško v trojnem položaju zasedel 35. mesto.

Dvoršakova in Kuharičeva bosta med 16. in 25. marcem nastopile na evropskem prvenstvu z zračnim orožjem v hrvaškem Osijeku, Debevec na tej tekmi ne bo nastopil.