Katalonci so po uvodnem porazu v Szegedu očitno želeli stresti nad slovenskimi prvaki, saj so od prve minute zaigrali na polno, tako da je hitro postalo jasno, da za Celjane ob očitni kakovostni razliki ne bo kruha.



Trener Celjanov Tomaž Ocvirk ni našel postave, ki bi se lahko zopestavila favoriziranim gostiteljem. Foto: www.alesfevzer.com

Celjani so imeli namreč že v uvodnih minutah precej težav z visoko in gibljivo obrambo Barcelone, tako da so le stežka prihajali do strelov. Na drugi strani so domači hitro prišli do nekaj zadetkov prednosti (6:2). Slovenskim prvakom je precej težav povzročal krožni napadalec Ludovic Fabregas, ki je v 10. minuti povišal na 8:3. Barcelona je v nadaljevanju zlahka ohranjala visoko prednost. Ko je Victor Tomas v 20. minuti zabil za 15:8, je moral celjski trener Tomaž Ocvirk vzeti še eno minuto odmora. Ni pomagala, Barca je še povišala prednost, polčas se je končal z 21:13.

Mlada Gal Marguč in Diogo Silva sta bila skupaj s soigralci nemočna. Silva je bil s petimi goli najboljši strelec Celjanov. Foto: www.alesfevzer.com

Barcelona še dvignila ritem

Barcelona tudi v drugem polčasu ni prav nič popuščala, ampak je še stopnjevala ritem. V 38. minuti je odlični vratar Gonzalo Perez de Vargas ubranil poskus Jana Grebenca, nato podal v protinapad, kjer je Tomas povišal na 28:17. Ocvirk je vzel minuto odmora, ki znova ni pomagala. Celjani so bili namreč še naprej nemočni v napadu, medtem ko so domači polnili vrata nasprotnikov iz protinapadov. Abel Serdio je v 42. minuti povišal na 32:17, malo kasneje Luka Cindrić na 33:17. Domači so leteli po igrišču, Celjani so bili bolj ali manj vdani v usodo. V 55. minuti je Lasse Andersson zabil za +20 (40:20), njegovi soigralci pa so grizli do konca in slavili rekordno zmago nad slovenskimi prvaki.

Osem golov Cindrića

Cindrić je bil na koncu z osmimi goli najboljši strelec Barcelone, medtem ko je bil pri pivovarjih najučinkovitejši Silva, ki je dosegel pet golov.

V naslednjem krogu bodo Celjani v nedeljo, 29. septembra, gostili danski Aalborg.

ROKOMET (M)

LIGA PRVAKOV

2. KROG, skupina A

BARCELONA - CELJE PL 45:21 (21:13)

Cindrić 8, Tomas in Fabregas po 5; Silva 5.

Nedelja ob 16.50:

AALBORG - ZAGREB

Ob 19.00:

PARIS SG - PICK SZEGED

FLENSBURG - ELVERUM

26:19 (12:9)

Lestvica: FLENSBURG 2 2 0 0 4 AALBORG 1 1 0 0 2 PARIS SG 1 1 0 0 2 BARCELONA 2 1 0 1 2 PICK SZEGED 1 1 0 0 2 CELJE PL 2 0 0 2 0 ZAGREB 1 0 0 1 0 ELVERUM 2 0 0 2 0

2. KROG, skupina B

VESZPREM - KIEL 31:37 (13:16)

Blagotinšek in Gajić 3, Marguč 1; Zarabec 5.

MEŠKOV BREST - MONTPELLIER

25:27 (13:12)

Razgor 2 za Meškov.

Nedelja:

VARDAR - PORTO

VIVE KIELCE - MOTOR ZAPOROŽJE