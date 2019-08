Nova okrepitev Celjanov Patrik Leban prodira mimo Aleksa Kavčiča in Vida Levca. Foto: www.alesfevzer.com

Pred začetkom srečanja na Koroškem je najboljši strelec Matic Verdinek (226 golov) dobil priznanje za najkoristnejšega igralca pretekle sezone, medtem ko je bil Emir Taletović razglašen za najboljšega vratarja.

Prvi del je bil večinoma izenačen (7:7), nato pa so se pivovarji v končnici odlepili. Matic Grošelj je na začetku zadnje minute zabil za 13:9, kar je bila najvišja prednost dotlej. Polčas se je po golu Aleksa Kavčiča končal s 13:10. Velenjčanom se je poznala odsotnost krožnih napadalcev Mihe Kavčiča in Vladimirja Bojanića, tako da sta nastalo vrzel na črti zapolnila zunanja igralca Vid Levc in Jernej Drobež

Gorenje dvakrat prišlo na -1

Josip Šarac je bil razglašen za najboljšega igralca superpokala. Odlično je igral tako v obrambi kot tudi v napadu, v katerem je dosegel šest golov in bil najboljši strelec Celjanov. Foto: www.alesfevzer.com

Na začetku drugega dela so pivovarji povedli s +5 (15:10), nato pa ohranjali prednost nekaj zadetkov. V 42. minuti so se Velenjčani z golom Verdinka približali le na -1 (17:16), a je nato na drugi strani z golom odgovoril Josip Šarac. "Ose" so se v 55. minuti po sedemmetrovki Vlada Matanovića spet približale na -1 (22:21), a je na drugi strani Kristjan Horžen zadel za 23:21, malo pozneje pa je Gal Marguč s svojim prvim golom povišal na 24:21 (57.). Do konca so bile še tri minute, premalo, da bi Gorenje lahko ogrozilo zmago Celja. Josip Šarac je bil s šestimi goli najboljši pri pivovarjih, medtem ko je Aleks Kavčič za "ose" dosegel enega več.

Celjani so sedmič osvojili superpokal, trikrat so slavili Velenjčani, po enkrat pa Krka in Koper.

Tomaž Ocvirk, trener Celja Pivovarne Laško: "Pričakovali smo težko tekmo. V začetku smo bili malce preveč rezervirani v obrambi, z nekaterimi menjavami pa oplemenitili našo igro in z agresivno obrambo naredili razliko. V drugem polčasu smo imeli nekaj težav, tudi veliko več izključitev kot tekmeci, a znali smo zadržati našo prednost in zasluženo zmagali."

Zoran Jovičić, trener Gorenja Velenje: "Svojim fantom ne morem ničesar očitati, dali so svoj maksimum. Borili so se po svojih najboljših močeh, ob tem smo nastopili brez obeh krožnih napadalcev. Celjani so bili danes boljši, a z njimi bomo v tej sezoni odigrali še številne tekme."



Celjani se veselijo prve lovorike v novi sezoni. Državno prvenstvo se začne prihodnji teden. Foto: www.alesfevzer.com

ROKOMET

SUPERPOKAL SLOVENIJE (M)

SLOVENJ GRADEC

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - GORENJE VELENJE

25:23 (13:10)

Celje Pivovarna Laško: Ferlin, Vujović, Cvetko, Razgor 1, Marguč 1, Šarac 6, Grošelj 3, Poteko 1, Žabić, Silva 3, Kodrin 2, Horžen 3, Grebenc 1, Kljun, Makuc 1, Leban 3 (2), Novak.

Gorenje Velenje: Taletović, Panjtar, Okleščen 4, Šol, Matanović 5 (3), A. Kavčič 7, Haseljić, Verdinek 4, Celminš, Mazej, Tajnik, Levc 3, Miklavčič, Drobež, Grmšek, Šiško.

Sedemmetrovke: 2/2; 3/4

Izključitve: 10 min; 2 min