Izbranci gostujočega trenerja Tomaža Ocvirka so v prvem polčasu prikazali toplo-hladno predstavo. Začeli so sijajno, po 18 minutah igre so vodili s 14:7, nato pa vidno popustili in gostiteljem dopustili, da so do polčasa več kot prepolovili visok zaostanek (14:17).

Josip Šarac je bil z osmimi goli prvi strelec tekme v Novem mestu. Foto: www.alesfevzer.com

Igralci iz mesta ob Savinji so se v drugem polčasu sprva mučili proti gostiteljem, po vodstvu z 20:18 pa postopoma zlomili odpor žilavih Dolenjcev. Predvsem sijajno so zaigrali v zadnjih petnajstih minutah, najvišjo prednost pa so si priigrali v 57. minuti (37:27).

V celjski ekipi je bil najučinkovitejši Josip Šarac z osmimi goli, v novomeški sta Andraž Kete in Jan Irman dosegla po sedem zadetkov. Zaradi rdečih kartonov so tekmo predčasno končali Matic Grošelj, Dino Rašo in Matko.

Derbi drugouvrščene Ribnice in tretjega Gorenja bo 29. januarja.

Na dvoboju Dobova - Slovenj Gradec delitev točk

LIGA NLB, 15. krog:

MARIBOR BRANIK - KOPER 20:29 (8:13)

Velkavrh 6; Sokolič 6, Krečič 5.

BUTAN PLIN IZOLA - TRIMO TREBNJE 22:32 (11:17)

Brumen in Gačević 7; Dobovičnik 6, Cirar, Hamidović in Udovič 5.

DOBOVA - SLOVENJ GRADEC 2011 32:32 (15:13)

Markušić 7; Cvetko 7.

KRKA - CELJE PIVOVARNA LAŠKO 29:37 (14:17)

Irman in Kete 7; Šarac 8, Kodrin 7.

URBANSCAPE LOKA - JERUZALEM ORMOŽ 31:31 (17:14)

A. Jesenko 6; Kocbek 9.

Sreda, 29. januarja, ob 19.00:

GORENJE VELENJE - RIKO RIBNICA